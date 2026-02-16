ゴディバ ジャパン（東京都港区）が、「THE MONSTERS」とコラボした「GODIVA×LABUBU（ラブブ）」コレクションを2月18日から順次、販売します。全国のゴディバショップ、ゴディバカフェ、公式オンラインショップで購入が可能。

同コレクションでは、LABUBUがデザインされたオリジナルパッケージに、ゴディバならではのぜいたくな味わいと繊細なデザインのチョコレートを封入。ポップアップボックスの引き出しに、ダークとミルクの「Gキューブ」5粒とLABUBUのイラストが描かれたパール缶を詰め合わせた「GODIVA×LABUBU チョコレート ポップアップボックス」、LABUBUをかたどった缶に、LABUBU形のミルクチョコレート2枚をセットにした「GODIVA×LABUBU ミルクチョコレート缶」、ダークチョコレートガナッシュをダークチョコレートで包んだ「マスターピース ダークチョコレート」をオリジナルの缶に詰め合わせた「GODIVA×LABUBU マスターピース ダークチョコレート 10粒入」、ヘーゼルナッツのフィリングをミルクチョコレートで包んだ「マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ」をオリジナルの缶に詰め合わせた「GODIVA×LABUBU マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ 10粒入」を発売。

さらに、オンラインショップ限定で、LABUBU形のタブレットチョコレートとティーカップ、スプーンのセットをゴールドカラーのLABUBUのイラストが描かれたボックスに封入した「GODIVA×LABUBU チョコレート＆ティーカップセット ギフトボックス」も登場します。

また、ヘーゼルナッツの芳醇（ほうじゅん）な香りと、濃厚なチョコレートが味わえるドリンク「GODIVA×LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート」、濃厚なダークチョコレートソフトに、ローストヘーゼルナッツの香ばしさとフィアンティーヌのサクサク感が一度に楽しめる「GODIVA×LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム」も販売。ソフトクリームは、オリジナルスリーブと金属製スプーンが付属した特別仕様になっています。

価格は、「チョコレート ポップアップボックス」が3888円（以下、税込み）、「ミルクチョコレート缶」が4320円、「マスターピース ダークチョコレート 10粒入」「マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ 10粒入」がともに2808円、「チョコレート＆ティーカップセット ギフトボックス」が1万4300円です。

そして、「GODIVA×LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート」のレギュラーサイズが885円、「GODIVA×LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム」のレギュラーサイズ が1680円です。

※消費税は10％で計算しています。