カフェコムサで福岡県WEEK開催♡あまおう尽くしの限定メニュー

日本の四季を彩るアート感覚あふれるケーキを提案するカフェコムサが、2/15(日)～3/14(土)まで「福岡県WEEK」を開催。福岡県が誇るいちご「あまおう」をはじめ、郷土食「しょんしょん」など、福岡ならではの美味しさを楽しめる特別なフェアです。旬の素材を贅沢に使った限定メニューで、春の訪れを感じてみませんか。

あまおう主役の華やかケーキ

福岡県産いちご「あまおう」のケーキ



価格：1,600円(税込)/1ピース

丸ごと一粒飾り付けた大粒の「あまおう」を、爽やかなフロマージュブランと合わせた一品。甘くみずみずしい果肉を口いっぱいに堪能できます。

ベース：フロマージュブラン

福岡県産いちご「あまおう」のショートケーキ



価格：1,700円(税込)/1ピース

ふんだんに使用した「あまおう」を、ふんわりスポンジと生クリームでサンド。ホワイトチョコレートがアクセントになり、王道ながら特別感のある味わいです。

福岡県産いちご「あまおう」と八女抹茶のベイクドチーズケーキ



価格：1,300円(税込)/1ピース

チョコレートクリームと「あまおう」を、ほろ苦い八女抹茶のベイクドチーズケーキに飾り付け。甘酸っぱさと抹茶のコクが絶妙に重なります。

ベース：八女抹茶ロワイヤル

あめやえいたろうの板あめ新作♡羽一衣チョコレート登場

福岡素材を楽しむ限定メニュー

あまおうミルク



価格：950円(税込)

甘みと酸味のバランスがよい「あまおう」をたっぷり使った贅沢ないちごミルク。フレッシュな味わいが広がります。

福岡有明のりとしょんしょんの和風クリームパスタ



価格：1,300円(税込)

ポン酢醤油ベースの和風クリームに、風味豊かな福岡有明のりと、甘くまろやかな味わいの「しょんしょん」をトッピング。福岡県の美味しい素材が詰まった逸品です。

※フルーツの入荷状況により、デザインが異なる場合があります。

旬を味わう春のご褒美時間

アートのように美しいビジュアルと、産地にこだわった素材の魅力を同時に楽しめるのがカフェコムサならでは。友人とのカフェタイムや、自分へのちょっとしたご褒美にもぴったりです♡

福岡の恵みをカフェで堪能

旬の「あまおう」と福岡の厳選素材を味わえるカフェコムサの福岡県WEEK。見た目にも華やかなケーキや限定メニューは、この時期だけの特別な楽しみです。

春の訪れを感じながら、福岡の美味しさをゆったりと堪能してみてはいかがでしょうか。