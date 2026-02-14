むしろ悪印象！同僚をシラケさせる義理チョコの渡し方９パターン
バレンタインに職場でチョコを配る人も多いはず。もらう側も「本命ではない」とわかっているでしょうが、だからといって「やっつけ」で配ると、喜ばれるどころか、不評を買ってしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性170名に聞いたアンケートを参考に「むしろ悪印象！同僚をシラケさせる義理チョコの渡し方」をご紹介します。
【１】「ご自由にお取りください」とメモを付けてまとめて置いておく
「まるで出張土産。感謝とか全然感じられないんですけど…」（20代男性）というように、個別に渡さないと、義理チョコの意図を汲んでもらえなそうです。とはいえ、女性が少なすぎて手渡しするには限界があるなら、この方法もアリかもしれません。
【２】「はいどうぞ、はいどうぞ」と配給して回る
「お礼を言う間もなく…。そんなんで、あげる意味ある？」（20代男性）というように、忙しくても、機械的に渡すのはできれば避けたほうがよさそうです。本命ではないので、「絶対当日に渡す！」とがんばらなくても、気持ちは十分伝わるでしょう。
【３】「もらえるの、実は楽しみにしてたでしょ」と上から目線で恵む
「『このチョコしか収穫なさそう（笑）』みたいな視線、バレてますよ！」（10代男性）というように、こちらの態度によっては、施しのように感じる男性もいます。普段から軽口をたたき合う相手以外には、にこやかな笑顔とともに渡すのが無難でしょう。
【４】「○○さんにはこれを…」と相手によって内容を微妙に変える
「義理チョコくらい全員同じレベルにして！と非モテの俺なら思うかも」（20代男性）というように、渡す物のランクは、ある程度揃えたほうがいいかもしれません。もし何種類か買ったなら、男性に選んでもらう形にすれば問題ないでしょう。
【５】「男性の人数が増えたから、安物になっちゃって…」と内情を暴露する
「値段の話をされて困った。そういうのは女性同士でして！」（10代男性）というように、わざわざリアルな話を明かすのも、男性を困らせてしまうようです。ただし「お返しの目安にしたいから」と尋ねられたときには、正直に答えてもいいでしょう。
【６】「甘いものが苦手ならご無理なさらず！」とやんわり辞退を勧める
「自分が食べたいのがみえみえで、受け取りづらい…」（20代男性）というように、チョコ嫌いの男性に配慮した一言が誤解されるケースです。全員を満足させるのは難しいとしても、洋酒入りやビター味など、オトナ向けのチョコを選ぶと失敗は少ないでしょう。
【７】「チョコの調達も結構たいへんなんですよ」と愚痴りながら渡す
「俺に言われても！こっちが面倒かけたみたいで釈然としない」（20代男性）というように、「準備もラクじゃない」とぼやいても、嫌がられるだけでしょう。義理チョコの慣習に物申したいなら、女性の同僚に愚痴るほうが建設的かもしれません。
【８】「ホワイトデー、期待してますね！」と見返りを要求する
「『倍返しで！』と言われて、お返しする気が失せた」（20代男性）というように、あからさまにリターンを期待するのも、男性を興醒めさせてしまうようです。「お気遣いなく」なども逆の意味に取られそうなので、お返しのことには触れないほうが安全でしょう。
【９】「いつもお世話になっているので」と「義理」を強調する
「そんなに誤解されたくないのかと若干へこむ」（20代男性）というように、言い添えた感謝の言葉が、むしろ相手をガッカリさせるパターンです。お互い義理チョコだと認識しているなら、いっそ「好きです！」などとふざけながら渡してしまうと、かえって場が和むかもしれません。
義理チョコにも、それなりの愛は必要なのかもしれません。単なる慣習になっているとしても、気持ちを込めて渡せばいい印象を与えられるでしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年10月10日から17日まで
対象：合計170名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
