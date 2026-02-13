外食時の「撮影」はマナー違反？

スマホやSNSが広く普及している現代では、日常のワンシーンを写真に残してSNSアカウントで共有することが当たり前の時代となっています。美しい料理や「インスタ映え」する一皿を目の前にすると、記録として残したいと感じる人も多いでしょう。一方で、「食事前にいちいち料理の写真を撮る人が苦手」という声も少なくありません。

「みっともない」「貧乏くさい」 辛辣な声も

ネット上では食事前の写真撮影に否定的な意見も多く、「高級店でパシャパシャと写真を撮り始めたときは引いてしまった」「私の分まで『撮らせて』と言ってきた人がいて、さすがにげんなりした」などの声が上がっています。

撮影する行為そのものを「みっともなく感じる」「なんか貧乏くさいんだよね」と思う人も多く、中には「撮影していいのは学生まででしょ」との厳しい声もありました。

最近では、料理の写真撮影を禁止する店も少なくありません。撮影禁止については、「できたてのおいしい料理を食べてほしいというお店側の気持ちも分かる」「暗黙の了解だったことまで張り紙しなきゃいけない時代になったってことか」と納得する意見も。確かに、撮影時間が長いと温かい料理が冷めてしまうなど、せっかくの料理をおいしい状態で味わえないこともあるでしょう。

「店はラッキーでは？」 肯定派の主張

その一方で、「1、2枚撮るくらいなら別に構わないんじゃない？」「サッと撮って周りにも迷惑をかけていないなら問題ないと思う」と撮影を許容する声も上がっています。

さらに「撮影した画像はSNSにアップするんだから、お店は勝手に宣伝してもらえてラッキーだと思うけどな」「むしろお店の人に『写真撮ってSNSにアップしてください』って言われたことがある」「お店によって撮影をお願いしたいところと、禁止のところがあって分かりづらい」などの声も。

食事前の写真撮影は賛否が分かれる問題ですが、まずは撮影に対するお店の方針を確認するのがよいかもしれません。また、撮影時には一緒に食事をする相手に一言断りを入れるなど、配慮を忘れないようにしたいですね。