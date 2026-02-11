

北海道出身者が大集合！





2月4日から11日までの8日間、北海道では冬の恒例行事「さっぽろ雪まつり」が開催されています。70年以上の歴史を誇る雪と氷の祭典。記録的な大雪に見舞われた今年ですが、大谷翔平選手や人気キャラクターなどの雪像130基が見られるそうです。

この「さっぽろ雪まつり」にあわせて、【週プレ グラジャパ！】では2026年2月9日（月）〜2月22日（日）の期間限定で、「北海道出身モデル写真集SALE」を開催！ 人気アイドルにトップグラドル、インフルエンサーからブランチリポーターまで、文字通り「北海道出身モデル」のデジタル写真集28作品をセレクトし、30%OFFセールを実施します。

彼女らのグラビアをオトクに楽しんで真冬の寒さを吹き飛ばそう。それでは、対象商品の中から厳選した4作品のレコメンドをご覧ください！

＊＊＊

【札幌の超1軍女子】高橋かの『何も知らない。』／撮影：三瓶康友



高橋かのデジタル写真集『何も知らない。』／撮影：三瓶康友





セール特価770円（税込）（2月22日まで）

バラエティタレント、インフルエンサーとして活躍中！ 整った顔と抜群のスレンダーボディが魅力の超1軍女子・高橋かのさん。恋愛リアリティショーで話題を集めた高校生美少女も、気づけば23歳。いつも笑顔がまぶしい彼女だが、最近はちょっと落ち着いた雰囲気が出てきました。いろんな表情を見てきたようで、まだまだ何も知らないみたい。大人な顔。海で無邪気に笑う顔。初めて見る顔がこんなにもたくさん。もっと知りたい、と、これからも思わせ続けてほしい。札幌育ちの魅力たっぷりなかのちゃんにキュン。



高橋かのデジタル写真集『何も知らない。』／撮影：三瓶康友





【北国のブランチリポーター】阿部凜『北国の純真』／撮影：桑島智輝



阿部凜デジタル写真集『北国の純真』／撮影：桑島智輝





セール特価770円（税込）（2月22日まで）

北海道札幌出身の女優・阿部凜さん。同じ道民として憧れていた大泉洋さん率いる「TEAM NACS」と同じ事務所に所属し、2024年10月から『王様のブランチ』（TBS系）でリポーターを務め、愛らしいキャラクターでお茶の間を癒してくれています。そんな彼女が週プレで初めて披露したグラビアを収録したデジタル写真集『北国の純真』では、チャームポイントの"笑顔"を少し抑え気味に。女優としての表現力に委ね、魅力的な表情をたっぷりと見せてもらいました。ブランチガールのギャップをお楽しみください！



阿部凜デジタル写真集『北国の純真』／撮影：桑島智輝





【日ハム愛が強いHカップ】花咲楓香『変幻自在』／撮影：東京祐



花咲楓香デジタル写真集『変幻自在』／撮影：東京祐





セール特価770円（税込）（2月22日まで）

2024年にデビューして以降、大型ルーキーとしてあらゆる誌面を席巻しているHカップグラドルの花咲楓香さん。昨年は「おっぱいBIG3」として週プレの表紙に初登場した彼女ですが、実は年間100試合観戦を目標にするくらいの野球好き。もちろん応援球団は日本ハムファイターズ！ このデジタル写真集『変幻自在』は、文字通り "変幻自在"なHカップのバストとスレンダーボディをじっくりたっぷり堪能できる一冊。王道ビキニはもちろんのこと、初めてのガーリーな水着など計7着の衣装を豪華収録。あっちこっち、楓香ちゃんに翻弄されちゃってくださいっ！



花咲楓香デジタル写真集『変幻自在』／撮影：東京祐





【北海道発インフルエンサー】羽柴なつみ『命の花』／撮影：前康輔



羽柴なつみデジタル写真集『命の花』／撮影：前康輔





セール特価770円（税込）（2月22日まで）

北海道発のインフルエンサーとしてグラビアで人気を博し「グラジャパ！AWARD2021」では話題賞を受賞。2024年配信のABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season5」出演でも話題になった羽柴なつみさん。2023年に発売されたデジタル写真集『命の花』は、彼女にとって久々のグラビア撮影だったこともあり、いろんな花を用いながら大人な表情にたっぷり迫っています。見たことのない表情に、止まらないドキドキ。明るく染めたヘアスタイルにも注目の一冊！



羽柴なつみデジタル写真集『命の花』／撮影：前康輔





＊＊＊

SALE対象商品はまだまだあります。詳しくは以下のURLより特設サイトをチェックしてください！

