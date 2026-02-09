育成5年目・大竹がA組昇格

ソフトバンク・小久保裕紀監督は8日、育成5年目・大竹風雅投手のA組昇格を明言した。右腕はキャンプ中のブルペンとライブBPで、自己最速となる155キロを記録。SNSでも「どうなっとんねん」「お化け出力になってて草」「一体何が起きたん？」とその“変貌ぶり”が注目を集めている。

右腕は1日から始まった宮崎キャンプでB組スタートとなったが、第2クール2日目の7日に行われたライブBPに登板。小久保監督が視察する中、打者2人に対して計5打席で無安打に抑え、150キロ超の直球を連発。自己最速となる155キロを計測した。

小久保監督は「ちょっと昨日の大竹のインパクトが強すぎた。去年とは全然違う姿なので。千賀（滉大）とやった自主トレが身についてきた感じですかね」と、右腕の成長ぶりを評価した。

大竹は東北福祉大から2021年ドラフト5位で入団したが、2022年に右肘を手術。同年オフに育成契約となり、今季で入団5年目を迎える。キャンプ前にはメッツ・千賀滉大投手と自主トレを行うなど、再び支配下登録を勝ち取ることを目指し鍛錬を積んでいる。（Full-Count編集部）