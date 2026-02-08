ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 焼け跡から年齢性別不明の遺体見つかる 住宅で火災 78歳の男性と連… 北海道 火事・火災 時事ニュース 焼け跡から年齢性別不明の遺体見つかる 住宅で火災 78歳の男性と連絡取れず… 北海道・千歳市 焼け跡から年齢性別不明の遺体 2026年2月8日 12時6分 STVニュース北海道 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 2026年2月8日前３時半ごろ、千歳市内の住宅で火事があり、焼け跡から１人の遺体が発見されました。この家の住人とみられる７８歳の男性と連絡がとれていないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 北海道内の投票率は5.07%（午前１０時） 衆議院選挙投票始まる 前回より２％以上下回る 【速報】木村葵来選手が金メダル 木俣涼真選手が銀メダル獲得 スノーボード男子ビッグエア ミラノ・コルティナ五輪 【速報】丸山希選手が銅メダル スキージャンプ女子ノーマルヒル ミラノ・コルティナ五輪 関連情報（BiZ PAGE＋） ネジ, ホテル, 静岡, 大船, 介護タクシー, 上田, 神事, 金属加工, ダイス, 寺田屋