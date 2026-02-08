浦和・北浦和・南浦和の順に開業

全国には北千住、武蔵小杉、本庄早稲田など駅名に方角や地域名、施設名を付与した駅があります。その中でも“派生形”が多いのが、さいたま市にある浦和駅です。北浦和、南浦和、東浦和、西浦和の東西南北は当たり前。武蔵浦和、中浦和、埼玉高速鉄道の浦和美園とオリジナルを合わせて実に8種類もの浦和駅が存在します。

【何もない？】1960年代末の浦和周辺と各「浦和」駅の位置（地図）

なぜこんなに「浦和」が付く駅が増えてしまったのでしょうか。もっと個性的な名前を付けることはできなかったのでしょうか。

浦和駅の歴史を振り返ると、オリジナルの浦和駅（現・浦和区高砂）は日本鉄道が高崎線を開業した1883（明治16）年に誕生しました。浦和駅付近には150年以上前から「県庁」がありました。

1869（明治2）年に設置された「浦和県」の県庁は、1871（明治4）年に忍（おし）県、岩槻県と合併して埼玉県が誕生してからも埼玉県庁として使われ、今も同じ地に存在します。県都浦和に大宮より早く鉄道駅が置かれたのは当然でした。

その次、半世紀が経過して誕生したのが北浦和駅（浦和区北浦和）です。京浜東北線の駅として1936（昭和11）年に開業しました。

北浦和駅は東北線と並行する中山道の宿場町浦和宿の北端にあり、1922（大正11）年に旧制浦和高等学校（現在の埼玉大学）が開設されるなど開発が進んでいました。駅開業後は都心直通の電車が多頻度運行する利便性から、沿線の住宅化が一気に促進しました。

続く「浦和」駅は戦後、1961（昭和36）年に開業した南浦和駅（南区南浦和）です。当時、京浜東北線は増発と長編成化で車両基地が不足していたため、南浦和に車庫を新設し、見返りとしてあわせて駅を設置したのです。浦和駅を挟んで北と南なので南浦和、ここまでは自然な流れです。

東西南北のストックが尽きた…新駅名どうする？

ここから10年程度の間隔で新しい「浦和」駅が次々と誕生します。1973（昭和48）年に武蔵野線が開業し、南浦和で東北本線と交差。南浦和を挟んで東浦和駅（緑区東浦和）と西浦和駅（桜区田島）が設置され、オリジナルの浦和駅開業から90年で東西南北が揃いました。

南浦和駅の東西にあるからという安直なネーミングですが、開業直前の地図を見ると駅周辺は全くの未開発で、駅名に採用できる歴史的な地名や施設はありません。

武蔵野線は貨物輸送を中心に、合間に旅客列車を走らせる位置付けの路線でした。また、国鉄の使命は全国鉄道網の整備・運営ですから、沿線開発のために個性的な駅名を付ける私鉄と異なり、地域レベルの細かい地名を駅名に採用しないのです。

さてこの後が問題です。1985（昭和60）年に埼京線が開業すると、浦和市西部（現在のさいたま市桜区）に新たに2駅が置かれました。もう「浦和」駅の方角ストックはありません。これには国鉄当局も頭を抱えたはずです。

鉄道は開業前から「仮称」という形で駅名を公表することが珍しくありませんが、埼京線では路線名が「通勤別線」、駅名は「第1駅（現・北赤羽）」から「第10駅（現・北与野）」として、直前まで明確にしませんでした。

埼京線は東北新幹線の高架線建設を受け入れる見返りとして建設された背景があるため、地元の意向を無視するわけにはいきません。そこで国鉄は、駅名の決定は「地元からの要望があれば尊重する」との姿勢を示します。

これに対し、例えば埼玉の戸田市は公募を行い「戸田公園（第3駅）」「戸田（第4駅）」「北戸田（第5駅）」を要望しました。東京の北区は第1駅を「北赤羽」とすること異論はなかったものの、第2駅を巡って「浮間」と「舟渡」が対立し、最終的に「浮間舟渡」に決まりました。

浦和市が要望した新駅名は

では浦和はどうだったのか。1985（昭和60）年3月の浦和市議会定例会で当時の浦和市長が説明したところによれば、市の広報紙を通じて市民から募った駅名案を、市内の文化団体などの代表者が検討し、決定したそうです。

浦和市は第6駅（南区別所）を「武蔵浦和」、第7駅（南区鹿手袋）を「新浦和」で要望しますが、国鉄は後者に難色を示します。理由は不明ですが、都市の新たな拠点に付けられることが多い「新」駅を、未開発の地に使用するのはそぐわないと判断したのかもしれません。

最終的に「中浦和」となった理由は、国鉄、地元とも言及していないため不明です。地方には「中〇〇」の駅名がいくつか見られますが、関東では例のない用法です（「中目黒」は中目黒村が由来）。

強いて理由を付ければ北浦和、南浦和、西浦和で描く三角形の中にあるから、でしょうか。どちらにせよ重要なのは、第6駅と第7駅に「浦和」の字を求めたのは地元だったということです。周りが何と言おうと、地元は「浦和」の付く駅を望みました。

埼京線は交通利便性が低かった浦和市西部にとって待望の交通機関であり、街の開発に大きな期待が寄せられました。「浦和」の文字は街の位置付けを明確化するために不可欠だったのです。

とはいえ「武蔵浦和」というのはかなり無理やりな名前です。「武蔵○○」の駅名は武蔵小金井、武蔵小杉、武蔵高萩など複数存在しますが、これは東北本線の小金井、北陸本線の小杉、常磐線の高萩など離れた既存駅と区別するため、旧国名を付けたケースです。一方で「浦和」と「武蔵浦和」は同じ市内ですから本来の使い方とは全く異なりますが、「新浦和」を却下した以上、候補がなかったのでしょう。

そして最後、2001（平成13）年に開業したのが浦和美園駅（緑区美園）です。こちらは1999（平成11）年に市民公募を実施し、775種類の駅名案から浦和市、埼玉高速鉄道の選考委員会を経て決定したものです。浦和美園に応募したのは1733件中73件だったといいます。

美園とはかつて存在した埼玉県北足立郡美薗村にあたる地域で、1962（昭和37）年に北は浦和市、南は川口市に編入されました。浦和美園駅は美薗地区の中心にあたります。浦和を付けたのは、札幌市営地下鉄に美薗駅（1994年開業）があるからでしょう。

ちなみに武蔵野線が計画された1960年代後半、東川口駅の仮称が「美薗駅」でした。周辺は川口市に編入されたばかりで、しかも市の北端に位置するため、確かに「東川口」だと違和感があります。地元の要望があったのか、最終的には東川口駅として開業しますが、もし札幌に先駆けて「美薗駅」が誕生していたら、「浦和美園」はどんな名前になっていたのでしょうか。