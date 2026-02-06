「預かれない」という理由だけで、生きたまま火葬場に連れてこられたワンコ。にわかには信じがたい現実を伝える投稿が、大きな衝撃を与えています。

投稿は、記事執筆時点で151万再生を突破。「ゾッとする」「泣けてくる」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『生きたまま火葬してくれ』と持ち込まれた犬→緊急保護して…にわかには信じられない『壮絶な物語』】

耳を疑う出来事が…

Instagramアカウント「kayo_ushijima」を運営する投稿主さんは、保護犬猫活動に携わるトリマーとして、これまでに数多くの命と向き合ってきたといいます。この日そばにいたのは、ある事情から保護されたという「まるた」くんでした。

まるたくんは、高齢の飼い主さんが入院することになり、身内の方へ一時的に預けられたそう。しかし、その預け先から「預かれない」という理由で、生きたままペット火葬場へ連れて行かれ、「焼いてほしい」と依頼されてしまったのだとか。にわかには信じられない出来事に、背筋が冷える思いがします。

未来へのバトン

救いとなったのは、火葬業者さんの対応でした。明らかに異常な依頼に対し、「そんなことはできない」と判断し、複数の保護団体へ連絡。その中で、投稿主さんのもとへと話がつながったといいます。一つの命を思う行動が、まるたくんの未来をそっとつないだのでした。

投稿主さんは、預け先の身勝手な言い分に怒りを感じながらも、とにかくまるたくんを無事に引き取ることを最優先に行動。直接話を聞きに行き、金銭のやり取りも求めず、その場で引き受けたのだそうです。感情を抑え、命を守る選択を貫いた姿勢が印象に残ります。

幸せな日常へ

投稿主さんは、元の飼い主さんからは大切にされていたのではないかと感じているそう。それは、高齢の男性を見ると今でも駆け寄っていくからなのだとか。その様子が過去を静かに物語っているようで、胸が締め付けられる思いです。

そして現在まるたくんは、お散歩ボランティアに参加されていたご家族のもとで、とても幸せに暮らしているといいます。「生きたまま火葬してくれ」と言われた命が、こうして穏やかな日常を取り戻したことに、ホッと安堵の気持ちが込み上げます。それとともに、命に対する尊厳について、改めて深く考えさせられずにはいられないのでした。

投稿には「残りの犬生を愛情深く穏やかに過ごせることを祈ってます」「この子がレスキューされて本当によかった…」「恐ろしい…火葬場の方にもお礼を言いたい」「保護ありがとうございます。泣けてくる」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「kayo_ushijima」では、保護犬猫活動に携わる投稿主さんが、現場で起きた出来事や命と向き合う日々を発信しています。一つひとつの命に寄り添う姿勢が伝わる投稿を、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「kayo_ushijima」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。