新たなシティコミューターの姿!?

株式会社バブルが販売する電動トライク「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」が、市場で注目を集めています。

このモデルはフロントガラスとルーフを備え、近距離の移動や地域内での利用で高い利便性を発揮します。

【画像】超カッコいい！ これが新車63万円の「"3人乗り"トライク」です！（30枚以上）

特筆すべきは、そのパッケージングです。ボディサイズは全長2250mm×全幅1020mm×全高1620-80mmと、軽自動車（全長3.4m以下、全幅1.48m以下、全高2.0m以下）と比較して非常にコンパクトでありながら、後部座席には最大3名まで乗車でき、荷物を収納するトランクも確保。優れた小回りの良さと日常的な実用性を兼ね備えているのが大きな魅力です。

2026年1月16日にはラインナップが刷新され、屋根付きが特徴の基本モデル「TRIKEシリーズ」と、より愛らしいデザインの「COCOシリーズ」に、走行特性が異なる「POWER（パワー）」と「SMOOTH（スムース）」という2つのモデルが設定されました。

これまでバッテリー容量や装備内容でグレードが分けられていましたが、今回の再編では、同じ車体、同じ価格で、まったく異なる乗り味を持つ2つのタイプから選べるようになりました。これは、電動モビリティが普及期に入った今、ユーザーの運転スキルや使用環境に合わせて「モーターの性格」自体を選択するという、EVならではの柔軟性を活かした新しい提案といえるでしょう。

まず「POWER」モデルは、EVの長所である「力強さ」を前面に押し出した仕様で、アクセル操作に対するレスポンスを鋭く設定し、走り出しから豊かなトルクを発生させます。

勾配のきつい坂道が多い地域での使用や、荷物を満載した状態での業務利用など、力強い走りが求められる場面でストレスのない余裕を提供するモデルで、最大航続距離は50km〜100kmと、シティコミューターとして十分な性能を確保しいます。

一方、「SMOOTH」モデルは、その名の通りスムースな特性を最優先に設計されており、EV特有の発進時の強烈なトルクを抑え、穏やかに制御。女性や高齢者でも内燃機関のスクーターのように自然な感覚で発進できるようチューニングされています。

さらに、最低速度を約10km／hに設定することで急加速を物理的に抑える安心設計も取り入れられました。この出力抑制はエネルギー効率の向上にもつながり、最大航続距離は65km〜120kmを実現。充電頻度を減らしつつ、「怖くない」移動手段を提供することを目指しています。

車両価格（消費税込）は、ベーシックな「TRIKE ST」シリーズが69万円、リチウムイオンバッテリーを搭載する「TRIKE Li」シリーズが84万円、ファッション性の高い「COCO CLI」シリーズ（リチウムイオンバッテリーのみ）が88万円となっており、これら全てのラインナップでPOWERとSMOOTHを同価格で提供しています。

シンプルな価格設定としながら、よりユーザーの用途に寄り添ったラインナップを取り揃えるVIVEL TRIKEシリーズ。今後の展開にも期待がかかります。