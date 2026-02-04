ÃæÇ¯¤¬¥Ò¥¶¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·¤¡£¡Ö³Ê°ÂÉÊ¤â¹âµéÉÊ¤âNG¡×¤½¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥Õ¥£¥Ã¥¿¡¼º´Æ£Ì÷ÀÄ¡Êµì¡¦¤³¤Þ¤Ä¡Ë¤Ç¤¹¡£·¤¤ÎÀß·×¡¢¥ê¥Ú¥¢¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¡¢³×·¤¤«¤é¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë·¤¤Î¥¤¥í¥Ï¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
40Âå°Ê¹ß¤ÎÃæÇ¯¤Ç¥Ò¥¶¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤ÜÎã³°¤Ê¤¯Æ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Î·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÌÈÎÅ¹¤Î³Ê°Â¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¢¥Ê¥¤¥¤Ê¤É¤Î¹âµé¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
£Ã¦¤®Íú¤½Å»ë¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ý¥ó
¤É¤ì¤â¡Ö°ì¸«¤è¤µ¤½¤¦¡×¡£¤Ç¤â¡¢¥Ò¥¶»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤ÈÁ´Éô¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÏÃ¤¹Á°¤Ë¡¢¤Þ¤ºÀäÂÐ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤»ö¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ò¥¶¤ÎÆð¹ü¤Ï¡Ö¾ÃÌ×ÉÊ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
40Âå¤Ï¡Ö²óÉü¤è¤êÇË²õ¤¬¾å²ó¤ëÇ¯Âå¡×¤Ç¤¹¡£¥Ò¥¶¤ÎÆð¹ü¤ÏºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¼ã¤¤¤¦¤Á¤À¤±¡£40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÆÀ¸¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬°ìµ¤¤ËÍî¤Á¤ë¡£¡Öºï¤ì¤ë¢ª¤Þ¤ÀÌá¤ë¡×¡Öºï¤ì¤ë¢ª¤â¤¦Ìá¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¶ÌÜ¤¬¡¢¤À¤¤¤¿¤¤40Âå¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤Ë»¨¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ä¥±¤ò°ìµ¤¤ËÊ§¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤âÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢²õ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ËèÆü¤Î°ìÊâ°ìÊâ¤Ç¡¢²»¤â¤Ê¤¯¡¢³Î¼Â¤Ëºï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·¤¤¬¤½¤Î¡Èºï¤êÌò¡É¤Ê¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ò¥¶¤Ë°±Æ¶Á¡ÎÌÈÎÅ¹¤Î³Ê°Â¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
Á´Éô¤¬°¤¤¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢ÍÌ¾¥â¥Ç¥ë¤Î¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤ò¿¿»÷¤¿5000±ß°Ê²¼¡¢¤³¤ì¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£Í×Ãí°Õ¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¡Ö¥¨¥¢¡¼¡×¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ä¤¿¤é¤ÈÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë·¤¤ÏÃÏÍë¤Ç¤¹¡£
ÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢99¡ó¤½¤Î¡Ö¥¨¥¢¡¼¡×¤Ï¾þ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ê¥¤¥¡¦¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎËÜ²È¤Ï¡Ö¥¨¥¢¡×¡£¡Ö¥¨¥¢¡¼¡×¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢Ãæ¿È¤ÏÊÌÊª¡£
¤·¤«¤âº£¤Î·¤¤Ï¡¢¥½¡¼¥ëÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡£ÉáÄÌ¤ËÊâ¤¯ÄøÅÙ¤Ê¤é¡¢¡Ö¤«¤«¤È¤Î²¼¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤ó¤ÆÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¡¢µ¡Ç½¤ÏÀÎ¤ÎÈ¯ÁÛ¡¢¥Ò¥¶¤Ï¼é¤é¤Ê¤¤¡×¤Î»°½Å¶ì¡£
¤¸¤ã¤¢°Â¤¯¤Æ°ÂÁ´¤Ê·¤¤Ï¡©¡¡Åú¤¨¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥Ï¥¤¥Ð¥¦¥ó¥¹¥¦¥©¡¼¥¯¡×¡ÊÀÇ¹þ2900±ß¡Ë¡£
ÀµÄ¾¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÏÃÏÌ£¤Ç¤¹¤¬¥Ò¥¶¤Ë¤ÏÀ¿¼Â¡£ÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ÂÎ¢¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤È°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£¥Ò¥¶¤Ï¾å²¼¤Ë¤Ï¶¯¤¤¡£¤Ç¤â²£¥Ö¥ì¤Ë¶ËÃ¼¤Ë¼å¤¤¡£
¤³¤Î·¤¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö²£¥Ö¥ì¡×¤òÊªÍýÅª¤Ë»ß¤á¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥ëÎ¢¤Î½Ä¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ç¡¢Æ§¤ß¹þ¤à¤ÈµÛÈ×¾õ¤Ë¹¤¬¤êÂ¸µ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢ÀÄ¤¤¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¥Æ¥³¤òÍø¤«¤»¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢ºï¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤Êâ¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ò¥¶¤Ë°±Æ¶Á¢¥Ê¥¤¥¤Ê¤É¤Î¹âµé¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¡Ö¹â¤¤·¤¡áÂÎ¤Ë¤¤¤¤¡×¡£¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½Îã¤¬¥Ê¥¤¥¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¥¹ R4¡×¡Ê2Ëü1230±ß¡Ë¡£25Ç¯Á°¤ÎÉü¹ï¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤âÅö»þ¹¥´ñ¿´¤ÇÇã¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÃ±½ã¡¢¹Å¤¹¤®¤ë¡£¤³¤Î·¤¡¢ÂÎ½Å100kgÄ¶¤¯¤é¤¤¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬¡ÖÁö¤ë¡×Á°Äó¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤¬Êâ¤¯ÄøÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Í¤ÏÄÀ¤Þ¤Ê¤¤¡á¾×·â¤ÏÆ¨¤²¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤«¡©¡½¡½¥Ò¥¶¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï´°Á´¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ò¥¶¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬Íú¤¯·¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±¤¸¥Ê¥¤¥¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢Áª¤Ö¤Ù¤¤Ï¤³¤ì¡£¡Ö¥Ú¥¬¥µ¥¹ ¥¤¡¼¥¸¡¼¥ª¥ó¡×¡Ê1Ëü6500±ß¡Ë¡£ºÇ¿·ÁÇºà¤ÎReactX¥Õ¥©¡¼¥à¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤È°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¥º¡¼¥à¥¨¥¢ÅëºÜ¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÊÌ¼¡¸µ¡£¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¹½Â¤¡£
¥Ò¥¶¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢·¤¤Ò¤â¤òËè²ó·ë¤ÓÄ¾¤·¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½é¤Ë·ë¤ó¤À¤Þ¤Þ¡¢¥º¥ë¥º¥ëÍú¤¯Êý¤¬99¡ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¹âµ¡Ç½¥·¥å¡¼¥º¤Ç¤âÀÇ½¤òÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ËÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤é¡¢¡Ö·ë¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Àß·×¡×¤òÁª¤ÖÊý¤¬¹çÍýÅª¡£
¢¡¥Ò¥¶¤Ë°±Æ¶Á£Ã¦¤®Íú¤ºÇÍ¥Àè¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ý¥ó
¥ê¡¼¥¬¥ë¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ö¥ô¥¡¥ó¥× Éý¹EEE¡×¡Ê2Ëü6400±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ò¥¶¤Ë¤¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤Ï¶§´ï¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥Ý¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¥Ò¥¶¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ÏºÇ°¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï°ì¤Ä¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¡×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
