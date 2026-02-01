「何色似合うかわからない」40・50代へ！【ハニーズ】華やか見え狙える「ラベンダーニット」

これから洋服を買うなら、春を意識したカラーに注目してみて！ 一点投入でコーデに華やぎを与えてくれそうなラベンダーカラーなら派手見えしにくく、いつも色選びに悩みがちな大人女性もコーデに取り入れやすいはず。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のトップスをピックアップしたので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

着まわし力◎ すっきりとしたVネックトップス

【GLACIER lusso】「Vネックニット」\2,980（税込）

華やかなラベンダーカラーのニットトップス。深めのVネックで首元がすっきり見え、女性らしい印象です。公式サイトには「伸縮性のある、柔らかな肌触り」とあり、着心地もよさそう。フレアスカートでフェミニンに仕上げたり、ジーンズでカジュアルに寄せるのも◎ 幅広い着こなしが楽しめる予感。

1枚で主役になるケーブル柄のトップス

【GLACIER lusso】「ジャカードハイネック」\1,980（税込）

爽やかなラベンダーカラーで、春を先取りしたコーデが楽しめそうなトップス。立体的なケーブル柄で華やかな存在感があります。上品なハイネックデザインが採用されているのもポイント。ほどよくフィット感のあるシルエットなので、ジャケットやジャンスカのインナーにもぴったりです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M