2月3日は節分。節分ですっかり定着したのが「恵方巻き」です。しかし、コメ価格の高止まりの影響は恵方巻きにも…。外国産米をブレンドしたものや、コメを使わないものまで登場した今年の恵方巻きのトレンドとは。（経済部 山下莉紗）

■コメを使わない○○恵方巻きが登場

大手スーパーのイオンが今年の「恵方巻きの新しい楽しみ方」として提案したのは“タコス恵方巻き”。タコスで使われるトルティーヤの売り上げが2024年の10月と比較しておよそ2倍に伸びていることなどから、「タコス」に注目したといいます。イオンリテールのデリカ商品部長・金子聡氏は、タコス恵方巻きを家庭で作るためにトルティーヤや具材のアボカド、トマト、蒸しエビなどを購入する費用は、海鮮恵方巻きを一から手作りするために具材を買いそろえるよりも「格段に安くなると思う」と話します。

とはいえ、マグロやエビ、煮穴子などを巻いた、いつもの“海鮮恵方巻き”を売らないわけではありません。ただ、去年は、太さが6.5cmでしたが、客からの「食べづらい」という声を受け、5.5cmに変更。少しほっそりしました。使用するコメの量が減ったほか、具材を漬けマグロや刻みたくあんに変更するなどして、値段は去年に比べ420円安くしたといいます。

具材を変更してコストを抑える工夫はほかにも。

大手コンビニエンスストアのローソンでは、アメリカ産カルローズ米と国産米をブレンドした恵方巻きを予約販売しました。国産米に比べて比較的安価なカルローズ米を使用することで、国産米だけを使った恵方巻きの最安値であるサラダ恵方巻きに比べ、60円抑えることができたということです。

帝国データバンクが全国のスーパーやコンビニ、外食チェーンなどを対象に行った調査によると、今年販売される一般的な恵方巻きの1本あたりの平均価格は1173円。去年に比べて11.7％値上がりしているということです。前の年に比べて10％を超える値上げ幅となるのは2年連続です。

恵方巻きの二大材料の「コメ」「ノリ」の価格高騰が著しく、コメは30％以上、ノリは10％以上値上がりしているほか、かんぴょうやたまごなども価格上昇が続いていることなどが要因です。

■食品ロス削減のため「予約制」広がる

なお、調査によると、今年はほぼ全ての企業で予約制が導入されたとのことです。食品ロスが問題になる中、廃棄コストの抑制や食品ロス削減を目的としていて、今後も予約比率はさらに高まると予想しています。