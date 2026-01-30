戸塚純貴「夜中に牛丼屋で出会いを待っていた」と驚きの告白「1回だけ声かけられて…」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

1月29日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして大久保佳代子（オアシズ）と戸塚純貴が出演した。

戸塚が明かした過去の実体験に、鈴木は戸惑いを隠せず…。

【映像】「夜中の牛丼屋で出会いを待ってた」戸塚純貴の告白に鈴木愛理の反応は

“出会いを求めて取った行動”という話題で、戸塚は「映画みたいな出会い方をしたいなと思って…」と自身の経験を吐露。

当時仕事があまり多くなく、時間だけはあったそうで、「夜中に1人で牛丼を食べに行って、そのタイミングで来る女性を待ってました」と驚きの告白をした。

これに鈴木が「え、待ってた…!?」と理解できないような表情を浮かべると、山里も「妄想じゃなくて、実際に行動に移したんだ」と笑う。

戸塚は笑顔で「同じ境遇というか、この時間に来る人なんて、きっと俺と同じで今つらいことや大変なことを共有できる人だと思って、そういう人を待ってました」と続けた。

山里が「実際に女子が来たことはあったのかい？」と問いかけると、戸塚は「1回だけ」とまたも驚きの回答。これには山里と鈴木が「え!?」と素っ頓狂な声を上げる。

「2人組の女性が来て、“飲みに行かない？”みたいに声をかけられた」そうだが、「でも1人が鼻血を出してて…」とここでも予想外の展開。女性2人組の1人が酔って転倒したらしく鼻血を出していたのだという。

それでももう1人の女性から「『この子はいいから2人で飲みに行こう』と言われた」という戸塚だったが、「でも怖すぎて」と結局誘いを断ったそうだ。

この顛末に山里は「そうだよね…」と言って笑い出し、大久保も「確かにね、怖い要素はいっぱいあるね」とうなずいていた。