¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¦¥³¥ì¥¢¤¬£×£Â£Ã¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤Î½Ð¾ìÃÇÇ°¤Ø¡¡ÊÝ¸±¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¤ÈÊÆÊóÆ»
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥³¥ì¥¢ÆâÌî¼ê¤¬¡¢£³·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ç¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¤È£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÃÇÇ°ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥à¡¦¥¯¥ì¥¤¥ó»á¤È¡¢¼«¿È¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö·ÀÌó¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸±¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼£´£°¿ÍÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë£×£Â£Ã»²²ÃÁª¼ê¤ÏÁ´°÷¡¢£Í£Ì£Â¤ÈÁª¼ê²ñ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬Áª¼ê¤Î²áµî¤ÎÉé½ýÎò¤òÍýÍ³¤Ë¡ÖÊÝ¸±Å¬ÍÑÉÔ²Ä¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤¬£×£Â£Ã¤ÇÉé¤Ã¤¿¥±¥¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ç¾ì¤·¤¿´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µåÃÄ¤¬ÆÃÊÌ¤ËÊÝ¾Ú¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢·ÀÌó¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤¤¡££²£³Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡ÊÁ°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È¥«¥Ö¥ì¥é¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤¬¤¤¤º¤ì¤âÊÝ¸±Å¬ÍÑÉÔ²Ä¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Æ¥å¡¼¥Ù¤â¡¢º£Âç²ñ¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥°´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Æ¥å¡¼¥Ù¤âÆ±ÍÍ¤ËÊÝ¸±¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£