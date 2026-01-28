ÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Çµ¤¤ò¼º¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤µ¤ó
¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê¡ÙÂè16Âå²¦¼Ô¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Î¥³¥é¥à¤¬½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡ª¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Î¡Ø»à³Ñ¤«¤é¤Î°ì·â¡Ù¡×¡£
Âè10²ó¤Ï¡¢¿·Ç¯¤«¤é°ìÂç»ö!?
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ï¸µµ¤¤ËÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ËÍ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã·ò¹¯¤Ç¤¹¤è¡£·ò¹¯¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤µ¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î´Ö¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÆÍÁ³µ¤¤ò¼º¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã·ò¹¯¤ä¤Í¤ó¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¤È¤¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
1·î6Æü¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÀèÇÚ¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯ÌóÂ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Ãë¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÍ½Äê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²È¤ÇÃë¿²¤ò¤·¤Æ17»þº¢¤Ëµ¯¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤¿¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤³¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«ÂÎ¤¬¤À¤ë¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Æ¬ÄË¤â¹¢¤ÎÄË¤ß¤â´¨µ¤¤â¤Ê¤¤¡£
ÀèÇÚ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ°û¤ß²ñ¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤è¤¦¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢à¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤À¤ë¤¤á¤À¤±¤À¤È¹Ô¤¯¤«¤ä¤á¤ë¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤âÆñ¤·¤¤¡£¼è¤ê¤¢¤¨¤º½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢20»þº¢¤Ë²È¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤·¤¿¤È¤¤ËµÞ¤Ëµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¶á¤¯¤ÇÉÔÎÑ¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¥¤¥Á¥ã¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ïÎà¤Îµ¤Ê¬¤Î°¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¤À¤ó¤À¤ó¤È¸ÆµÛ¤â¹Ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Îä¤ä´À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö°ì²ó¹ß¤ê¤Æ¥Û¡¼¥à¤Ç¾¯¤·µÙ¤â¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î±Ø¤ÇÅÅ¼Ö¤ò¹ß¤ê¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÊÉ¤ËÇØÃæ¤ò¤â¤¿¤ì¤ÆµÙ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬µ¤Ê¬¤Î°¤µ¤Ï¼£¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¿¼¸ÆµÛ¤ò1²ó¡¢2²ó......¤½¤³¤Ç°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡µßµÞ¼Ö¡¢¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤ÎÀ¼¤Ç°Õ¼±¤¬Ìá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï³ä¤ÈÎäÀÅ¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤Î¤«¡£µ¤Ê¬°¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¤¢¡×¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤¹¤°¤Ë±Ø°÷¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¤À¤¤¤ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ö¥¤¥¹¤Ç±ØÄ¹¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢30Ê¬¤Û¤ÉµÙ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤³¤ÇÀèÇÚ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Âð¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤ËÃå¤¯º¢¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤Ê¬¤Ï¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ ¤É¤Î¤°¤é¤¤¥Þ¥·¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ìë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤ÙÂ»¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂðÇÛ¥Ô¥¶¤ò22»þº¢¤ËÃíÊ¸¤·¤Æ¤Ò¤È¤ê¤ÇÁ´Éô¿©¤Ù¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤ÎÆü¤Ï»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¯¤·ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖºòÆü¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Þ¤¿ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÝ¤ì¤¿±Ø¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¤Ê¤¯¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤Ê¤ó¤«¡¢µ²±¤Î»Ä¤Ã¤Æ¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¤¢¡¢ºòÆü¤³¤³¤Ç¥²¡¼¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ Á°Æü¤ËÅÝ¤ì¤¿¼«Ê¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆÅÝ¤ì¤¿¾ì½ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ÈÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¥Ó¥Ó¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
º£²ó¤ÎËÍ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ºÇ½é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃËÀ¤È¼þ¤ê¤Î¿Í¤ä±Ø°÷¤Î²ñÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤äÆ¬¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤³¤È¡¢½Ð·ì¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤³¤ì¤¬¿ÍÄÌ¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÅÝ¤ì¤¿¸¶°ø¤ò¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤éÈ¾Æü°Ê¾å²¿¤â¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤«¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¶õÊ¢¾õÂÖ¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤äÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÈè¤ì¤ä¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä¤é¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëÏÀ¡¢¡Ö¤ª¤Ê¤«¤Î¸º¤ê¤¹¤®¤ÇÅÝ¤ì¤¿¡×¡£ËÍ¤ÏÉÏ¤·¤¤Î¹¿Í¤«¡£
¡üßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡¡
1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£2013Ç¯¤è¤ê·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2018¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¡£´ØÀ¾¤Î·à¾ì¤òÃæ¿´¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£¸ø¼°X¡Ú@7LnFxg25Wdnv8K5¡Û
»£±Æ¡¿ÇßÅÄ¹¬ÂÀ