「総理として進退をかける」

19日、高市早苗首相（64）はそう明言して衆議院解散を表明した。23日解散、27日公示、2月8日投開票となり、解散から投開票日まではたったの16日と戦後最短。、立憲民主党と公明党が合流した“中道改革連合”との政権与党の座をめぐって、激しい選挙戦が繰り広げられることが予想されている。

そんななか、衆院選の公示を翌日に控えた26日は党首討論会ラッシュとなった。自民党総裁として日本記者クラブ主催の党首討論会に登壇したほか、ニュース番組『報道ステーション』（テレビ朝日系）、『news23』（TBS系）『news zero』（日本テレビ系）と立て続けに出演。中道改革連合の野田佳彦共同代表（68）、国民民主党の玉木雄一郎代表（56）、参政党の神谷宗幣代表（48）、れいわ新選組の大石あきこ共同代表（48）らと舌戦を繰り広げた。

また、27日までに『news zero』が党首討論の様子をノーカットでYoutubeに公開。番組が始まる直前、高市首相の“ある発言”がX上で話題となっていた。

「動画では各党首がスタジオ入りして着席する番組収録前のシーンから公開されており、出演者に挨拶して着席したり、党首同士で握手をしたりと和やかな様子でした。いっぽう高市首相は、スタジオ入りする際にMCの嵐・櫻井翔（44）さんを見つけると、じっと見つめて静止。“よろしくお願いします”と頭を下げた櫻井さんが高市首相に近づくと、小声で“顔ちっちゃいですね……”と呟いたのです。櫻井さんは畏れ多いといった様子で、“いえいえ”と答えていました」（芸能ライター）

国民的アイドルを前にした高市首相の振る舞いに、Xでは、

《ほんま関西のおばちゃん》

《高市総理、反応が完全に乙女で笑いましたｗｗ》

《櫻井翔の前では誰でも語彙力なくなる説》

などのコメントがあがっていたが、「高市首相は実は“男性アイドル好き”の一面もある」と話すのは、前出の芸能ライター。

「先日11日に放送されたラジオ番組『木村拓哉 Flow』（TOKYO FM）で、元SMAPの木村拓哉さん（53）が元日放送特番のロケで明石家さんまさん（70）とともに能登へ向かう飛行機に搭乗したエピソードを語っていました。木村さんはその機内で高市首相に出くわしたそうで、“最初の写真集、宝物でございます”と言葉をかけられて“マジか!?”と驚いた、と明かしていましたね」

櫻井翔から得た“眼福”を力に、選挙を戦い抜いていくのかも？