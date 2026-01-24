30周年を迎えたポムポムプリン、JR山手線をラッピング / 幸運を引き寄せる「たっぷりタルタル エビフライバーガー」【まとめ記事】
株式会社サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」は、2026年にデビュー30周年を迎えた。アニバーサリーイヤーの開幕を盛り上げる、ポムポムプリンのデザインをあしらったJR山手線ラッピングトレインが2026年1月17日(土)より運行しており、2月1日(日)までの期間限定で楽しめる。
ハワイで25年連続「ベストバーガー賞」受賞の「テディーズビガーバーガー」原宿表参道店では、新年の幕開けを祝う期間限定メニュー「開運バーガー2026 たっぷりタルタル エビフライバーガー」を発売した。2026年の幸運を願い、見た目にも華やかで縁起の良いエビフライを主役にした、新春ならではの特別なバーガーだ。主役となるエビフライは、外はサクサク、中はプリッとした食感に仕上げ、食べ応えも満足感もたっぷり。自家製タルタルソースがエビの旨みを引き立て、ひと口ごとに贅沢な味わいが広がる。
■デスクに固定して片手で簡単に抜き差しできる！USB PD最大65W対応クランプ固定式電源タップ
サンワサプライ株式会社は、デスクの縁にしっかり固定でき、最大65WのUSB PD出力に対応したクランプ固定式タップ「TAP-B114UC-2BK（ブラック）」「TAP-B114UC-2W（ホワイト）」を発売した。ノートPCの充電が可能なUSBポートと、抜き差ししやすい斜め設計のAC差込口を備え、デスク上の電源環境を改善する。2メートルのロングコードのため、離れた電源からでも柔軟に配線できる。デスクに穴を空けずに設置できる。縁に沿わせられるので、デスク上のスペースを圧迫しない。しっかりと固定できるので、足や椅子をひっかけてタップごと落下するリスクも低減する。※クランプ固定金具は取り外しできない。ノートパソコンやタブレットなど、様々な機器の電源を一括で確保できる。配線がばらけず一箇所にまとまるので、デスクの上がすっきりする。
■日常の移動時間に癒しをお届け！30周年を迎えたポムポムプリン、JR山手線をラッピング
株式会社サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」は、2026年にデビュー30周年を迎えた。アニバーサリーイヤーの開幕を盛り上げる、ポムポムプリンのデザインをあしらったJR山手線ラッピングトレインが2026年1月17日(土)より運行しており、2月1日(日)までの期間限定で楽しめる。毎日の通勤・通学など日常の移動時間に、ポムポムプリンがくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒しをお届けする。ラッピングトレインでは、車体のドア横にポムポムプリンのビジュアルをあしらうだけでなく、車内全体もポムポムプリン一色に。アニバーサリーイヤーのキーメッセージ「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をテーマに、ポスター、アドストラップ(吊革広告) 、ドアガラスステッカーなどがポムポムプリンの特別デザイン仕様になり、トレインチャンネルではポムポムプリンの1日を描く約4分間の特別アニメーションを初公開する。ポムポムプリンと一緒に「ぼーっとのんびり」できるやさしい癒しの空間を体感できる。
■高速ギガビット対応！強力マグネット付きPoEスイッチングハブ
サンワサプライ株式会社は、ギガビット対応かつPoE+給電が可能なスイッチングハブ「LAN-GIGAPOE55（5ポート）」「LAN-GIGAPOE85（8ポート）」を発売した。LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を同時に行えるため、電源確保が難しい場所へのネットワーク機器設置に最適だ。強力マグネット付きの金属筐体で従来品よりも小型のため、設置性・放熱性・静音性にも優れている。従来のPoE規格より高出力が可能な、PoE+（IEEE802.3at）規格に対応。LAN-GIGAPOE55は全体で最大60W、LAN-GIGAPOE85は最大130Wの出力が可能だ。LANケーブルを用いて機器に電力を供給する、PoE対応スイッチングハブ。
■至近距離での握手や撮影が楽しめる！川中美幸を囲む2026年新春会
2026年2月1日（日）、渋谷のお好み焼き店「かわなか」＆「まいどおおきに」にて、至近距離での握手や撮影が楽しめる『川中美幸を囲む2026年新春会』を開催する。内容は、1月21日発売の新曲「暖流桜」、カップリング曲「火のように恋しい人がいて」をはじめ、時間の許す限り、目の前のお客様とのフリートークや即興リクエストにも応える。さらに、「ふたり酒」「二輪草」「遣らずの雨」などの代表曲も披露される可能性がある。店の名物母（故・久子さん）と美幸との名（迷）トーク爆笑VTRを楽しみながら、お好み焼きと飲み物をゆったりと堪能できるのも本イベントの魅力だ。終演後は《新春特典》として、楽屋（7階事務所）へ移動し、お客様のスマートフォンで川中美幸との記念撮影を実施する。思い出に残る一枚となることは間違いない。
■2026年開運バーガー！幸運を引き寄せる「たっぷりタルタル エビフライバーガー」
ハワイで25年連続「ベストバーガー賞」受賞の「テディーズビガーバーガー」原宿表参道店では、新年の幕開けを祝う期間限定メニュー「開運バーガー2026 たっぷりタルタル エビフライバーガー」を発売した。2026年の幸運を願い、見た目にも華やかで縁起の良いエビフライを主役にした、新春ならではの特別なバーガーだ。主役となるエビフライは、外はサクサク、中はプリッとした食感に仕上げ、食べ応えも満足感もたっぷり。自家製タルタルソースがエビの旨みを引き立て、ひと口ごとに贅沢な味わいが広がる。
© 2026 SANRIO CO.,LTD. 著作 株式会社サンリオ
■株式会社サンリオ
