¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤¬£²£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦ß·ÉôÍ¤¡¢´ä°æÍ¦µ¤¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¿¹¹áÀ¡¡£¶É¥¢¥Ê»þÂå¤Ë¼õ¤±¤¿¾×·â¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ß·Éô¤¬¡ÖÈþÍÆ±¡Âå¤òÀáÌó¤·¤Æ¤¿¤é»ëÄ°¼Ô¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡×¤È¶É¥¢¥Ê»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¿¹¥¢¥Ê¤Ï¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÅö»þ¡¢Í¼Êý¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡Ø¿¹¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²þÊÔ¤È¤«¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¤«²¿¤«¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø¼Â¤Ï¡¢¿¹¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬¥Ð¥µ¥Ð¥µ¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤¤ç¤¦¤«¤éÈ±¤ò¤ª¤í¤¹¤Î¤ò¶Ø»ß¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò½Ò²û¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡¿¹¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡ÊÈ±¤ò¡Ë·ë¤Ð¤Ê¤¤¤È¡ÊÈÖÁÈ¤Ë¡Ë½Ð¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤ÇÌÀ¤«¤·¡Ö¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£