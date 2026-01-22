【推しの子】、ちゃんみな＆なとり主題歌映像と場面カット公開 夜の街をバックにダークで狂気的な雰囲気
14日よりスタートしたテレビアニメ『【推しの子】』第3期のオープニング＆エンディング主題歌のノンクレジット映像が公開。場面カットも解禁された。
【動画】ダークな雰囲気、【推しの子】ちゃんみな主題歌OP映像
ちゃんみなが歌うオープニング主題歌「TEST ME」と、なとりが歌うエンディング主題歌「セレナーデ」の映像が公開された。オープニング映像では、ちゃんみなの歌う「TEST ME」にのせ、夜の街をバックに艶っぽく踊るルビー、かな、あかね、MEMちょが描かれるなどダークで狂気的な雰囲気が芸能界の闇を感じさせる映像となっている。
エンディング映像ではなとり「セレナーデ」にのせたアクアとルビー二人のダンスシーンが描かれており、これからの二人の行く末を暗示させる映像となっている。
『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦人科医として働くゴローが主人公で、推しのアイドル・星野アイと出会うが、ある出来事で死んでしまいアイの子ども・アクアに転生してしまう。それをきっかけに、彼女と同じ芸能界の道へ進んで行くストーリー。
『週刊ヤングジャンプ』にて2020年4月〜2024年11月にかけて連載された漫画が原作で、コミックス累計2500万部を突破している人気作品。『次にくるマンガ大賞2021コミックス部門』では大賞を受賞し、テレビアニメ第1期が2023年4月〜6月にかけて放送されると、YOASOBIによるオープニングテーマ「アイドル」とあわせて話題に。その後、第2期が2024年7月〜10月にかけて放送され、実写ドラマ・映画化もされた。
■第3期イントロダクション
物語は新たなステージへ…『POP IN ２』のリリースから半年。ＭＥＭちょの尽力の甲斐もあり、今やB小町はブレイク寸前。アクアはマルチタレント、あかねは実力派女優の道を順調に歩んでいる。一方で、かなは以前の明るさを失っていた。そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、ルビーは芸能界を駆け上がる。…嘘を、武器にして。
