◇テニス全豪オープン 大坂なおみ2-1A・ルジッチ(日本時間20日、メルボルン)

大坂なおみ選手が前衛的なファッションで登場しました。

全豪オープン1回戦に登場した大坂選手は、自身デザインの“クラゲ”をイメージしたというファッションで入場します。レースが床までなびいたベール付の帽子をかぶり、特徴的な傘を手に、足元はプリーツが歩くたびにゆらゆら揺れる優雅な印象となっています。

過去にも大坂選手はバラが付いたウィッグをつけたり、「セーラームーンみたいでかわいい」と背中に大きなリボンをつけた装いなど入場時でも観客を楽しませました。

今回も登場すると歓声が上がり、観客らは携帯を手に大坂選手の姿を写真に残しました。

試合はクロアチアのA・ルジッチ選手に対し2-1（6-3, 3-6, 6-4）で勝利し2回戦に進出します。

試合後のオンコートインタビューで ファッション に触れた大坂選手。帽子と傘にはチョウチョのモチーフが付いています。「それは2021年に私が優勝した全豪オープンに関わってます」と答えます。大坂選手と全豪オープンとチョウチョといえば試合中に大坂選手の顔や足にチョウチョがくっつき、大坂選手は優しく捕まえコート外に返してあげていました。その年に2度目の優勝をつかみ、全豪オープンのチョウチョは大坂選手にとって幸運のしるしになっているのかもしれません。