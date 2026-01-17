どこで買ったの！？って聞かれちゃう♡【ガチャ】愛らしさ100点！「新作キャラチャーム」

バッグや鍵のアクセントとして取り付けたくなるチャームを【ガチャ】でゲットしませんか？ ガチャとは思えない、珍しさやクオリティの高さを感じる、可愛いアイテムがラインナップ中。推し活としても楽しめておすすめです。今回は大人も集めたくなる「新作キャラチャーム」をご紹介します。

立てかけて飾るのもアリ！「ハローキティ シール風アクリルキーチェーン」

シールのように絵柄がいくつも散りばめられた、ガチャとしてはちょっと珍しいアクキー。カラフルな色合いが映える可愛らしいデザイン。上品なゴールドのボールチェーンで荷物に取り付け可能です。お花に水をあげていたり、サイクリングを楽しんでいたりする、さまざまなキティの姿が楽しめるのもポイント。お部屋の空きスペースに立てかけて飾るのも良さそうです。

リングパーツ付きの便利な「ニャンちゅう めじるしガチャマスコット」

NHKの番組に登場するパペット人形「ニャンちゅう」がガチャに登場。にっこりとした弾ける笑顔がとってもキュートです。本体には金具とリングパーツが付いており、荷物にも気軽に取り付けられます。ピースの他には、よんちえんやカウボーイ姿などもラインナップ。パペット人形らしいぬいぐるみのような質感も再現されていて、小さいながらクオリティの高さもうかがえます。

