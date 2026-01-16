¥¹¥Ð¥ë¡Ö¡ÈÏÂÀ½¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×!? 1000ÇÏÎÏÄ¶¤¨¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥ÏÀ½¥Ñ¥ï¥È¥ì¡×¡õ¹âÀÇ½4WDÅëºÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª ¡ÈÄ¶·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¡É¤Î¡ÖSTI E-RA¡×¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â
¡¡³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÌ¤ÍèÁü¤ò¼¨¤¹¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢2022Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Ð¥ë¡ÖSTI E-RA CONCEPT¡ÊSTI E-RA ¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ï°ÛºÌ¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃÀ¤ÊÄ©Àï¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À»Ñ¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¶Ã¤¤ä´üÂÔ¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡STI E-RA¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤òEV¤Ø±þÍÑ¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤¤Áö¤ê¤ÎÌû¤·¤µ¡×¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ç¥£¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖSTI E-RA CHALLENGE PROJECT¡×¤ÎÌ¾¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¶áÌ¤Íè¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸¦µæ¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢¥â¥Ç¥ëÌ¾¤Î¡ÖE-RA¡×¤Ï¡ÖElectric-Record Attempt¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ë¤è¤ëµÏ¿¤Ø¤ÎÄ©Àï¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯ËÌ¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë400ÉÃ¡Ê6Ê¬40ÉÃ¡Ë¤È¤¤¤¦¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÄã¤¯¥ï¥¤¥É¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¡¢ÀïÆ®µ¡¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥Ó¥ó¡¢¥ë¡¼¥Õ¾å¤Î¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ë¤Ê¤É¡¢¶õÎÏ¤òÅ°ÄìÄÉµá¤·¤¿Â¤·Á¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥³¤Î»ú·¿¡×¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥é¥ó¥×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Ì¤ÍèÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎDNA¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5010mm¡ßÁ´Éý2000mm¡ßÁ´¹â1310mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2690mm¤Ç¡¢¼Ö½Å¤Ï1690kg¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏÌ¤¸ø³«¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¥µ»¼ÖÎ¾¤é¤·¤¯ÉÔÍ×¤ÊÁõ¾þ¤òÇÓ¤·¤¿¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡À½¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼EV¸þ¤±¥â¡¼¥¿¡¼¤ÈSTIÆÈ¼«¤ÎÀ©¸æµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡4ÎØ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤ë¡Ö4¥â¡¼¥¿¡¼¡¦4ÎØÆÈÎ©¥È¥ë¥¯¥Ù¥¯¥¿¥ê¥ó¥°AWD¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥®¥ä¤È¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼°ìÂÎ·¿¤Î¹â½ÐÎÏ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¡£Áí¹ç½ÐÎÏ800kW¡ÊÌó1088PS¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯1100N¡¦m¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÀÇ½¤ò»ý¤Á¡¢60kWh¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë4ÎØÆÈÎ©¥È¥ë¥¯¥Ù¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¼ÖÎØÂ®¤äÂÉ³Ñ¡¢G¡¢¥è¡¼¥ì¡¼¥È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥°µ¡¢ÎØ²Ù½Å¤Ê¤É¤ÎËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤ò¥ß¥êÉÃÃ±°Ì¤Ç²òÀÏ¤·¡¢³Æ¥¿¥¤¥ä¤Î¶îÆ°ÎÏ¤ÈÀ©Æ°ÎÏ¤òºÇÅ¬²½¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÖÂÎ¤¬½Ö»þ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤¬1000ÇÏÎÏµé¤ÎEV¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¥ä¥Þ¥ÏÀ½¥â¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Ë¹ñÆâ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÇÁö¹Ô¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·×²è¡£»ÔÈÎÁ°Äó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿4ÎØÆÈÎ©¥È¥ë¥¯¥Ù¥¯¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤Ê¤É¤Ï¡¢¾Íè¤Î¥¹¥Ð¥ë¤ª¤è¤ÓSTI¤Î»ÔÈÎEV¤Ø³è¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖE-RA¤ÎÇ÷ÎÏ¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÌ¤Íè´¶¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÄ©Àï»ÑÀª¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÆ°²½¤µ¤ì¤¿¡ÖWRX STI¡×¤ä¡Ö¥½¥ë¥Æ¥é¡×¤Î¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Ë¡¢E-RA¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁà¤ì¤ëÁö¤ê¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤Ø·ë¼Â¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£