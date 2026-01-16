26ºÐÆüËÜ¿Í¤¬°ìÌðÊó¤¤¤ë¡ÈÎäÀÅÃÆ¡É¡¡º£µ¨3GÌÜ¡Ä¥Á¡¼¥àÂçÇÔ¤â¸½ÃÏµÚÂèÅÀ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ü¥ë¥·¥¢MGÄ®Ìî¤¬º£µ¨3¥´¡¼¥ëÌÜ
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥á¥ó¥Ò¥§¥ó¥°¥é¡¼¥È¥Ð¥Ã¥Ï¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤ÎFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬ÎôÀª¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÌðÊó¤¤¤ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Âè17Àá¤Ç¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤À¤¬¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤Ï¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ÇÁ°È¾¤ÎÆâ¤ËÁê¼êMF¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥¯¥é¥Þ¥ê¥Ã¥Á¤Ë¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµö¤¹¤Ê¤É0-4¤È»î¹ç¤ÎÂçÀª¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÌÀ¤±¤ËDF¹â°æ¹¬Âç¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¸åÈ¾11Ê¬¤Ë¤ÏÄ®Ìî¤â¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾24Ê¬¤ËÄ®Ìî¤ÏÌ£Êý¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±Áê¼êGK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤¹¤ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢°ìÌð¤òÊó¤¤¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì1-5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥°¥é¡¼¥È¥Ð¥Ã¥Ï¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ô»ú¤¬¾®¤µ¤¤¤Û¤ÉÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¥É¥¤¥Ä¼°¤ÎºÎÅÀ¤ÇÄ®Ìî¤Ë¥Á¡¼¥àºÇ¹â¥¿¥¤¤Î¡Ö3ÅÀ¡×¤òÍ¿¤¨¡ÖÁ´¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤È1ÂÐ1¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â°æ¤â¡Ö3ÅÀ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¡ÖÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¡£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¤ËÂ¨ÀïÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤ÎºÇ¹â¥¿¥¤¤ÎÁª¼ê¤¬5¼ºÅÀ¤·¤¿¥²¡¼¥à¤ÎGK¥â¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Ë¥³¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¶ì¤·¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¸÷ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä®Ìî¤Ïº£µ¨¤è¤ê¹ß³Ê¤·¤¿¥¡¼¥ë¤«¤é¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ø¤È²ÃÆþ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç16»î¹ç3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é8ÀïÌ¤¾¡Íø¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¸½ºß¤Ï10°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë