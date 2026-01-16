¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

12¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡¢¡ÖÎ×·î¡¢»ÒµÜ¸ý¤«゙¹Å¤¤¡£¤È゙¤ì¤¯゙¤é¤¤±¿Æ°¤¹¤Ø゙¤­¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Î×·î¤ÎÇ¥ÉØ¤¬Êú¤¨¤ë±¿Æ°ÎÌ¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤ËÌµÍý¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¤Î´¶³Ð¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È²òÀâ¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Ï¡¢Ç¥¿±36½µ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¸¡¿Ç¤Ç¡Ø¤â¤Ã¤ÈÆ°¤¤¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Æ°¤¯¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤è¤Í¡×¡ÖÎ×·î36½µ¤ÇÆ°¤±Æ°¤±¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ¥ÉØ¤¬´¶¤¸¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ËÜ²»¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£

Ç¥ÉØ¤ÎÂÎÄ´¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì³µ¤Ë¡Ö±¿Æ°¤¹¤Ù¤­¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¼«¿È¤ÎÂè°ì»Ò¤ÎÇ¥¿±»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖÁá¤¯»º¤Þ¤Ê¤¤¤È²¼¤«¤é»º¤á¤Ê¤¤¡×¤È°å»Õ¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢¿¿²Æ¤ÎÎ×·î¤ËËèÆü1»þ´Ö»ÔÌ±¥×ー¥ë¤Ç¥¦¥©ー¥­¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢³°¤òÊâ¤¯¤Î¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ä¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤­¤¤¤¿¤á¡¢ÉâÎÏ¤¬¤¢¤êÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¥×ー¥ë¤Ç¤Î¥¦¥©ー¥­¥ó¥°¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£

Æ°²è¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢HISAKO¤µ¤ó¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡¢Æ°¤­¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢²£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤ÎÄì¤«¤éÍ¯¤­¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¾ð¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤òÄó¼¨¡£ÌµÍý¤Ê±¿Æ°¤Ï¡¢Ç¥¿±¹â·ì°µ¾É¸õ·²¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£

·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢±¿Æ°ÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¥ÉØ¤µ¤ó¼«¿È¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡¢¿´ÃÏ¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤é¤Ø¤ó¤Ç²¡¤µ¤¨¤È¤È¤­¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÄó°Æ¡£É¬¤º¤·¤â±¿Æ°¤¬°Â»º¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÕ¤Ë±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â°Â»º¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²È¤Ç¤Î¿¡¤­ÁÝ½ü¤ä¥è¥¬¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤Î¿¼¸ÆµÛ¤Ê¤É¤âÎ©ÇÉ¤Ê±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤ê¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯Æ°¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À­¤òÁÊ¤¨¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:05

Î×·î¤Î±¿Æ°¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¬Àµ²ò¡©
01:06

°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë¶¦´¶¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡×
01:44

¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¡§µðÂç»ù¤òÁá¤¯»º¤à¤¿¤á¥×¡¼¥ë¤ÇËèÆü¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°
05:11

ÌµÍý¤Ï¶ØÊª¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡×¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ó
09:05

·ëÏÀ¡§±¿Æ°¤ÎÀµ²ò¤Ï¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¯Æ°¤±¤ë¡×ÈÏ°Ï

12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»Õ¤¬·Ù¾â¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬È¯Ã£¾ã³²¤Î¸¶°ø¡×¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤ÎÍî¤È¤··ê¤ÈÀµ¤·¤¤¸þ¤­¹ç¤¤Êý

¼øÆýÃæ¤ÎÂèÆó»ÒÇ¥³è¡¢º£¤¹¤°ÃÇÆý¤Ï´Ö°ã¤¤¤«¤â¡©À¸Íý¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÈÇº¤àÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤³¤È

¡ÖÊìÆý¤Î¤¿¤á¤ËÌµÍý¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¥Þ¥Þ¤ÎÊÐ¿©¡¢¼Â¤Ï¡È´¶³Ð²áÉÒ¡É¤¬¸¶°ø¤«¤â
