¡ÚÌ¡²è¡Û»Å»ö¤Ç¥ß¥¹¤¬µÞÁý¡¡°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡ÖÅØÎÏÉÔÂ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Þ¤µ¤«¤Î¸¶°ø¤È¤Ï¡©¡Úºî¼Ô¼èºà¡Û
¡¡Ì¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤¢¤é¤¤¤Ô¤í¤è¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¼£ÎÅ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¡×¤¬¡¢X¤Ç¹ç·×8Ëü2000°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3Ç¯Á°¡¢ºî¼Ô¤Ï¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤¬°ÛÍÍ¤ËÁý¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÊ¸»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢»×¹Í¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤â¤¢¤ê¡¢²È¤Ç¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¬¤Á¤Ç¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¼£ÎÅ¤¬¤â¤Ã¤È¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤À¤±¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡Ä
¡¡¤¢¤é¤¤¤Ô¤í¤è¤µ¤ó¤Ï¡¢X¤Ê¤É¤ÇÌ¡²è¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤Ë¡ØµÔÂÔÉã¤¬¤è¤¦¤ä¤¯»à¤ó¤À¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ø½÷À¤Î»à¤ËÊý¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤ò½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤¤¤Ô¤í¤è¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤é¤¤¤Ô¤í¤è¤µ¤ó¡Ö2012Ç¯¤´¤í¤«¤é¾¦¶ÈÍÑ¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉý¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¡Ø¡È±£¤ì¥Ó¥Ã¥Á¡É¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Ì¡²è²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Q.º£²ó¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤é¤¤¤Ô¤í¤è¤µ¤ó¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¡¼¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ä¤¤¤ËÈëÌ©¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡Ø¥È¥é¥¦¥Þ¼£ÎÅ¡Ù¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤¼¤Ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¡¢Ì¡²è¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤¬°ÛÍÍ¤ËÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦Åö»þ¡¢¤´²ÈÂ²¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤é¤¤¤Ô¤í¤è¤µ¤ó¡ÖÉ×¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤â»ä¼«¿È¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤«¤é¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ø¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¡Ö¸½Âå°å³Ø¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡×¤È·è¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤é¤¤¤Ô¤í¤è¤µ¤ó¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬µÞÂ®¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥¦¥Þ´ØÏ¢¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡Ø²¿¤«¤·¤é¤«¤ÎÉÂµ¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÅÙ°å»Õ¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¤³¤Î»þ´ü¡¢ÆÃ¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¤¢¤é¤¤¤Ô¤í¤è¤µ¤ó¡Ö»ä¤ËÅö»þ¸«¤é¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ÔÆ°¤äÈ¿±þ¤¬¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¸å°ä¾É¤ä¾É¾õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Èµ¤ÉÕ¤±¤º¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¡ØÅØÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢»×¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Q.Àº¿À²Ê¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤¢¤é¤¤¤Ô¤í¤è¤µ¤ó¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ÏÈéÉæ²Ê¤ä»õ°å¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÉáÄÌ¤ËºÂ¤Ã¤ÆÂÔ¤ÄÀÅ¤«¤ÊÂÔ¹ç¼¼¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀº¿À²Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢ÊÄº¿ÉÂÅï¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¶¯¤¤ÊÐ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Q.º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤¢¤é¤¤¤Ô¤í¤è¤µ¤ó¡Ö¡ØÂ³¤¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç»ä¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÀ¼¤â¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×
Q.ÁÏºî³èÆ°¤Çº£¸å¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤é¤¤¤Ô¤í¤è¤µ¤ó¡Ö¡ØÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢Ç¯Îð¤äÇ¯¼ýÌä¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡Ù¤¬»ä¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°Õ»×¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤º¡¢¤Ì¤Ã¤¯¤ê¡Ê¤Ì¤¯¤Ì¤¯¡õ¤æ¤Ã¤¯¤ê¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×