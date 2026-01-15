Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬Ç¯½é°ì³çÅê»ñ¤Îµ¿Ìä¤Ë²óÅú¡ª¡ØÇ¯½é°ì³çÅê»ñ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ëÊýÉ¬¸«¡ª°ìÀ¸Ê¹¤«¤ì¤ë¼ÁÌä¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ³ô¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ø¡ÖÇ¯½é°ì³çÅê»ñ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ëÊýÉ¬¸«¡ª°ìÀ¸Ê¹¤«¤ì¤ë¼ÁÌä¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ³ô¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ç¯½é¤Ë¤Ê¤ë¤È·«¤êÊÖ¤·Éâ¾å¤¹¤ë°ì³çÅê»ñ¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä»³¤»á¤ÏÉ½ÌÌÅª¤Ê¼êË¡ÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¹½Â¤¤«¤éÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇ¯½é¤Ë°ì³ç¤ÇÅê»ñ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ËèÇ¯É¬¤ºÊ¹¤«¤ì¤ëµ¿Ìä¤À¡£Ä»³¤»á¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÎÂÑÀ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ì³ç¤«ÀÑÎ©¤«¤È¤¤¤¦·Á¼°°Ê¾å¤Ë¡¢²¼Íî¶ÉÌÌ¤ò¤É¤¦Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤½¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÊÆ¹ñ³ô¤Ï¤Ê¤¼Ë½Íî¤·¤Æ¤â²óÉü¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£Ä»³¤»á¤Ï¤Þ¤º¡¢IT¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ´ü¤È¸½ºß¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£Åö»þ¤Ï³ÎÄêµëÉÕÇ¯¶â¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢³ô²Á¤Î²¼Íî¤¬¸Ä¿Í¤ÎÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤·¤Ë¤¯¤¤¼Ò²ñ¹½Â¤¤À¤Ã¤¿¡£°ìÉô¤ÎÅê»ñ²È¤¬Â»¼º¤òÈï¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢¸½ºß¤Ï³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»Ô¾ì¤Ç»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ô²Á¤ÎÄ¹´üÄãÌÂ¤ÏÇ¯¶â³Û¤Î¸º¾¯¤ä¾ÃÈñ¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤ò¾·¤¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤ä¸ÛÍÑ¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³ô²Á²¼Íî¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤ÈÄ»³¤»á¤ÏÀ°Íý¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢S&P500¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤ë¡£Æ±»Ø¿ô¤ÏÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Î½¸¹çÂÎ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤Î¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤´ë¶È¤òÇÓ½ü¤·¡¢À®Ä¹ÎÏ¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ë¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ø¿ôÁ´ÂÎ¤ÎÍø±×¿å½à¤¬ÊÝ¤¿¤ì¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²óÉüÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£
³ô²Á¤Ï¡ÖÍø±×¡ÊEPS¡Ë¡ßÀª¤¤¡ÊPER¡Ë¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ã»´üÅª¤Ë»Ô¾ì¿´Íý¤¬°²½¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Íø±×¤òÀ¸¤à´ë¶È¤¬»Ø¿ô¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢²óÉü¤Î´ðÈ×¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÍý²ò¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢²¼Íî»þ¤Î¹ÔÆ°¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÄ»³¤»á¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢Çä¤é¤Ê¤¤¡¢»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Åê»ñ¹ÔÆ°¤Î°ì´ÓÀ¤¬½ÅÍ×¤À¤È²þ¤á¤Æ½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢Åê»ñ¼êË¡¤ÎÁªÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Î¹½Â¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿È½ÃÇ¼´¤òÀ°Íý¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´ü»ëÅÀ¤Ç»Ô¾ì¤È¸þ¤¹ç¤¦Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¹½À®¤Ç¤¢¤ë¡£
