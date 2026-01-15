¡Ö¤½¤³¤«¤é¾¡¤Ä¤Î¤«¤è¡Ä¡×ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÈ¯À¸³ÎÎ¨0.2¡ó¤Î¡ÈÄÁ¼ê¡ÉßÚÎö ¶Ã°Û¤ÎµÕÅ¾·à¤Ë¶Ã¤¤È³åºÓ¡ÖåºÎï¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ14Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¶Ã¤¤ÎÂçµÕÅ¾·à¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡×
¡¡Á°Æ¬½½Ï»ËçÌÜ¡¦²¤¾¡³¤¡ÊÌÄ¸Í¡Ë¤¬Á°Æ¬½½¸ÞËçÌÜ¡¦ÎµÅÅ¡Ê¹âÅÄÀî¡Ë¤Ë¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ´¤ê¤ÇÂçµÕÅ¾¡£È¯À¸³ÎÎ¨0.2¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¡ÈÄÁ¼ê¡É¤Ç¸«»ö¾¡Íø¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¤½¤³¤«¤é¾¡¤Ä¤Î¤«¤è¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤È³åºÓ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤ÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó35ºÐ¤ÎÎµÅÅ¡£ÂÐ¤¹¤ë24ºÐ¡¦²¤¾¡³¤¤Ï¶õ¤òÀÚ¤Ã¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÂÎÀª¤ò¸þ¤Ä¾¤¹¤â¡¢¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¸·¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£¤À¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿²¤¾¡³¤¤Ï¤â¤íº¹¤·¤«¤é¤Þ¤ï¤·¤òÄÏ¤ó¤ÇÉ¬»à¤ÎÄñ¹³¡£Êú¤¨¹þ¤ó¤Ç´ó¤ëÎµÅÅ¤¬Í¥Àª¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢²¤¾¡³¤¤¬¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ´¤ê¤ò¸«¤»¡¢ºÇ¸å¤Ï²¤¾¡³¤¤¬¸«»ö¤Ë¤¦¤Ã¤Á¤ã¤ê¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²¤¾¡³¤¤¬·è¤á¤¿¤¦¤Ã¤Á¤ã¤ê¤Ï·è¤Þ¤ê¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°23°Ì¡¢È¯À¸³ÎÎ¨0.2¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÆÃ¼ìµ»¡£¡ÖÅÚÉ¶ºÝ¤Ë´ó¤êµÍ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢¹ø¤òÍî¤È¤·ÂÎ¤òÈ¿¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ÎÂÎ¤òÊ¢¤Ë¾è¤»¡¢º¸±¦¤Ë¤Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÅÚÉ¶³°¤ËÅê¤²¼Î¤Æ¤Æ¾¡¤Ä¡×µÕÅ¾µ»¤À¡£¸«»ö¤ËÂçµÕÅ¾¤ò¿ë¤²¤¿²¤¾¡³¤¤Ï3¾¡ÌÜ¤ÎÇòÀ±¡£ÇÔ¤ì¤¿ÎµÅÅ¤Ï3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¤ò¼õ¤±¡¢ABEMA¤Ç¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿¾®½Ð¥¢¥¥é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤è¤¯ºÇ¸åÅÚÉ¶ºÝ¡¢Æ§¤óÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È³åºÓ¡£Æ±¤¸¤¯²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ¾®·ë¡¦°°Ë¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¤Ï¡Ö±¦¤¬¿¼¤¯Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾¡°ø¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÊÎµÅÅ¤Ï¡ËËÜÍè¤Ï±¦¾å¼ê¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡×¡ÖÎ¾Êý¼è¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê²¤¾¡³¤¤Î¤Þ¤ï¤·¤¬¡Ë¿¼¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤¦¤Ã¤Á¤ã¤ê¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤ÆµÕÅ¾¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²¤¾¡³¤¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤¹¤´¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¤½¤³¤«¤é¾¡¤Ä¤Î¤«¤è¡Ä¡×¡ÖÀ¨¤¤Ç´¤ê¹ø¡×¡Ö¤è¤¯ÂÑ¤¨¤¿¡×¡ÖåºÎï¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë