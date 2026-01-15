¤Ê¤ó¤Ç¤½¤³¤Ë¡Ä¡ª¡© º´Ìî³¤½®¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¦¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ°¤¡É¡ÖÁá¤Ã¡Ä¡×¡Ö¾å¼ê¤¤¤Ê¡×¡Èµ´¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¡É¢ª¿À¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ßÚÎö
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Þ¥¤¥ó¥Ä 2¡Ý1 ¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¡¿¥á¡¼¥ô¥¡¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´Ìî³¤½®¡¢ÆÍÁ³½Ð¸½¢ªµ´¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤Îº´Ìî³¤½®¤¬¡¢±Ô¤¤ÆÉ¤ß¤«¤éÈþ¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤òÈäÏª¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬´¿´î¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÂç¶½Ê³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ê¡¼¥°Àï16»î¹çÏ¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ìÃæ¤Îº´Ìî¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Ë¤â¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤ÎÁê¼ê¤È¤ÎÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ç¡¢º´Ìî¤¬¼éÈ÷¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£
2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢60Ê¬¤Î¼ºÅÀ¤Ç1ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡£Á°Àá¤Î¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥óÀï¤Ç¤â2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ì¤º°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë·ù¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç½ªÈ×¤Ï¤«¤Ê¤ê²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤ê88Ê¬¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¿ØÆâ¤Î¥ß¥¹¤«¤é¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ÎMF¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥ô¥§¥é¥Á¥å¥Ë¥Ò¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¤È¤³¤í¤Ç¡¢º´Ìî¤Ï¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿FW¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥·¥Þ¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¥¸¥ê¥¸¥ê¤È´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È¥ô¥§¥é¥Á¥å¥Ë¥Ò¤«¤é¥·¥Þ¡¼¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢±¦Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¡£¤½¤³¤Ø¸å¤í¤«¤éÁÇÁá¤¯¥·¥Þ¡¼¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Ë¤¯¤ë¤¬¡¢ÂÎ¤òÂç¤¤¯³«¤¤¤Æ¹ø¤òÍî¤È¤·¤¿º´Ìî¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥·¥Þ¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥Ä¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃæ¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¥¦¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ê¥¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¶á´ó¤Ã¤Æº´Ìî¤ËÇï¼ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ê¤É¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿±Ê°æÍº°ìÏº»á¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£È´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Î¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤«¤é¡£´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡Öº´Ìî¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÁá¤Ã¡Ä¡×¡Ö¾å¼ê¤¤¤Ê¡×¡Öµ´¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ï2¡¼1¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬¾¡Íø¤·¡¢º´Ìî¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¹×¸¥¡£13»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢»ÃÄê¤Ç16°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë