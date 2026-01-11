エールディヴィジ 25/26の第18節 ヘーレンフェインとフェイエノールトの試合が、1月11日20:15にアーベ・レンストラ・スタディオンにて行われた。

ヘーレンフェインはリンゴ・メールフェルト（MF）、ディラン・ベンテ（FW）、ジェイコブ・トレンスコウ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、レオ・ザウアー（FW）らが先発に名を連ねた。

12分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。ジェイコブ・トレンスコウ（MF）に代わりマクサンス・リベラ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

30分に試合が動く。フェイエノールトの上田 綺世（FW）のアシストからレオ・ザウアー（FW）がゴールを決めてフェイエノールトが先制。

しかし、41分ヘーレンフェインが同点に追いつく。リンゴ・メールフェルト（MF）のアシストからルーク・ブラウウェルス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、43分フェイエノールトが逆転。ジョーダン・ボス（DF）のアシストからセム・スタイン（MF）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とフェイエノールトがリードしてハーフタイムを迎えた。

76分、ヘーレンフェインは同時に2人を交代。バシリオス・ザガリティス（DF）、リンゴ・メールフェルト（MF）に代わりラッセ・ノルダス（FW）、ルカ・オイエン（FW）がピッチに入る。

79分、フェイエノールトが選手交代を行う。セム・スタイン（MF）からカイル・ラリン（FW）に交代した。

86分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。マーカス・リンデイ（MF）からアムリショ・ファンアクセルドンヘン（FW）に交代した。

その直後の87分ヘーレンフェインのヨリス・ファンオフェレーム（MF）のアシストからアムリショ・ファンアクセルドンヘン（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後もフェイエノールトの選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）はフル出場した。渡辺 剛（DF）はフル出場した。

2026-01-11 22:20:21 更新