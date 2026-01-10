『超プロ野球ULTRA』河合郁人＆やす子、“パ・リーグ監督”としてコメント「夢のような話で…」「清宮選手が疲れて立てないくらい」
プロ野球のスター選手たちが集結する、読売テレビ・日本テレビ系『大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA』が、あす11日に放送される（後2：00〜3：55 ※全国ネット）。“パ・リーグ監督”を務めた河合郁人＆やす子のコメントが到着した。
小園海斗＆清宮幸太郎が「倍倍FIGHT！」 …大盛り上がりの『超プロ野球ULTRA』
プロ野球12球団のスター選手が大阪城ホールに集い、さまざまな競技に挑み栄冠を競う、恒例の特別番組。「12球団の対抗戦」から「セ・パのリーグ対抗戦」にリニューアルされる。
「交流戦上位6チーム独占」「オールスター全勝」「ソフトバンクによる日本シリーズ制覇」と“三冠”を達成したパ・リーグが強さを見せたのか。セ・リーグが雪辱を果たしたのか。
■パ・リーグ監督・河合郁人コメント
西武ライオンズのファンで、少年野球をやっていた自分にとって、今回の「パ・リーグ監督」という役割は、夢のような話で…。少年時代の気持ちを思い出して、とにかく熱い気持ちになれた一日でした。司会の仕事などで、ライオンズの選手とはお会いする機会があるのですが、『超プロ野球ULTRA』では、清宮選手をはじめライバルチームの選手にも会えて…みなさんすごく迫力があるのに優しかったです。見どころは、やっぱり選手たちのキャラクターですね。ちょっと抜けているところとか、公式戦では見られない選手たちの姿を楽しんでいただきたいと思います。
■パ・リーグ監督・やす子コメント
一番熱かったのはバッティング対決。あの清宮選手が疲れて立てないくらいになっていて、「プロ野球人生で一番きつかった」とおっしゃっていて。一流のプロはなんでも全力で頑張れるんだなと感じました。野球選手って、強靭で無口でストイックで鉄人のようなイメージでしたが、ボケてくれたり笑顔をみせてくれたり…すごく親近感を持ちました。この番組は野球を知っている人も知らない人も楽しめると思います！普段はかっこいいプロ野球選手のお茶目な姿をぜひ堪能してください。西武の甲斐野選手が大暴れしているのは芸人としても痺れました。そこもお楽しみに！
■番組概要
『大和地所スペシャル 超プロ野球 ULTRA』
放送日時：2026年1月11日（日）午後2時〜3時55分
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット
出演
【MC】 爆笑問題（太田光、田中裕二）、鷲見玲奈
【競技解説】赤星憲広
【パネリスト】陣内智則、村重杏奈
【パ・リーグ監督】河合郁人、やす子
【セ・リーグ監督】バッテリィズ（エース、寺家）
【スペシャルゲスト】CANDY TUNE
バレーボール 高橋藍 ※高＝はしごだか（サントリーサンバーズ大阪） ※VTR出演
【パ・リーグ出場選手】（敬称略）
福岡ソフトバンクホークス： 岩井俊介・川村友斗 周東佑京（※VTR出演）
北海道日本ハムファイターズ： 達孝太・清宮幸太郎
オリックス・バファローズ：九里亜蓮・福永奨 西川龍馬（※VTR出演）
東北楽天ゴールデンイーグルス：西垣雅矢・宗山塁
埼玉西武ライオンズ：甲斐野央・渡部聖弥
千葉ロッテマリーンズ： 高野脩汰・藤原恭大
【セ・リーグ出場選手】（敬称略）
阪神タイガース：門別啓人・高寺望夢（※高＝はしごだか） 中野拓夢（※VTR出演）
横浜DeNAベイスターズ：中川虎大・梶原昂希 牧秀悟（※VTR出演）
読売ジャイアンツ：船迫大雅・泉口友汰 丸佳浩（※トーク部分のみ）・大勢（※VTR出演）
中日ドラゴンズ： 松葉貴大・辻本倫太郎
広島東洋カープ：森浦大輔・小園海斗
東京ヤクルトスワローズ： 奥川恭伸・岩田幸宏
