歌手の平原綾香が8日、自身のインスタグラムを更新し、新幹線のホームで有名歌手夫妻と出会った写真をアップした。



【写真】新幹線ホームでバッタリ！まさかの有名歌手夫妻

「お正月ミラクルといえば」と書き出した平原。「『あーや！』と私の名を呼ぶ声が聞こえて まるでその響きが、上から降ってくるような

天の声だった」と明かした平原。「母とふたりキョロキョロしていたらニコニコ顔の人が近づいてくるもんだから何事かと思ったらなんと森山直太朗くんでした。こんなことってある？」と驚きの邂逅だったと明かした。



「それよりも、人混みの中帽子にマスク姿でも見つけてくれる直太朗くんの観察力たるや」と仰天。「『あーやっぽいな、って思って』とのこと。

・・・おぬしやるな」と振り返った平原。「新幹線のホームに響き渡る美声は一富士二鷹三直太朗ってことで」と茶目っ気たっぷりにつづり、 フォロワーも直太朗とピアニストの妻・平井真美子との3ショットを披露した。



平原は正月早々、ハードロックカフェでのレジの金額が「7777」と7揃いだったことから、「ミラクル」と投稿したばかりで、こちらもミラクル重ね。「きっと良い一年になりますね」「分かる人には分かるんですね」「凄いですね」「まだまだミラクルは続く」と驚きの声があがっていた。



