元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（17）が5日、X（旧ツイッター）を更新。SNS上で拡散されているトイレ内での「いじめ暴行」とみられる動画について、言及した。

SNS上では数日前から、トイレ内で複数の男子生徒らが笑いながら見る中、1人の生徒が、無抵抗の生徒に対し、便所の前で顔面にパンチを入れたり、右ハイキックをしたりするなどの「暴行」動画が、一部Xアカウントなどに投稿され、一気に拡散。怒りの声などが沸き起こる事態になっている。正確性は不明だが、栃木県内の高校名などを記した投稿もあり、そうした情報がさらに拡散している。

ゆたぼんは、この動画が投稿された一部アカウントのポストを添付。「『いじめ』じゃなくて『暴行事件』だ！」と書き出した。そして「周りで見ている連中も同罪！こいつらは学校に行く資格なんてない！自分の行いは自分に返ってくるぞ！学校側は被害者の子が安心して学校に通えるように、こいつらを退学にしてほしい！」と強い語調で訴えた。

さらに「被害者の子は辛かっただろうけど、もう大丈夫！僕達はみんな君の味方です！」と述べた。

この投稿に対し「おっしゃる通り暴行です。イジメでなく傷害事件です」「本当それ 被害者の男子が心配よね」「今の時代に少年法が古すぎますね。ちゃんと平等に法で裁き刑務所に入れるべき」「いじめという言葉で誤魔化してるけど、実際には貴方の言うとおり暴行事件だよね」「おっしゃるとおり！」「こういう暴行事件を起こした人達に厳しい罰を与えてほしい」などとさまざまな反響の声が寄せられている。

この動画とみられる件では、栃木県警が5日、暴行容疑で捜査を始めたと明らかにしている。動画に映っていた同県内の高校に通う攻撃側の生徒からすでに事情を聴くなどしているという。