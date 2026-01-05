¡Úµ®Â²Å¾À¸ ¡Á·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸¤Þ¤ì¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë¡Á¡Û¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈOP¡õED±ÇÁü¸ø³«¡ª
°ÛÀ¤³¦Åý¼£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¢¥Ë¥á¡Øµ®Â²Å¾À¸ ¡Á·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸¤Þ¤ì¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë¡Á¡Ù¤Î¡¢¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ª¤è¤Ó¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ù³Ú¶Ê´ØÏ¢²èÁü¤ä¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Øµ®Â²Å¾À¸ ¡Á·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸¤Þ¤ì¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë¡Á¡Ù¤Ï¡¢SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Ãø¡¦»°ÌÚ¤Ê¤º¤Ê¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦kyo¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¸¶ºî¡£Web¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸¶ºî¤È¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸½ºß9´¬¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×200ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¡£Å¾À¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÄÄë¤Î½½»°ÈÖÌÜ¤Î»Ò¶¡¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°Ì¤òÆÀ¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥Î¥¢¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¥ì¥Ù¥ë¾å¸Â¡ç¡¢½¾¤¨¤¿Â¾¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥È¥¹¥¥ë¤Ë¤è¤êÌµÁÐ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢°ÛÀ¤³¦Åý¼£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ÏCompTown¤¬¼ê¤¬¤±¡¢´ÆÆÄ¤ÏÊ¡ÅÄÆ»À¸¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÀîÅç¾°¤ÈÀ¾Èª¤¢¤æ¤ß¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ï¡¢SUPER¡úDRAGON¡ØBreak off¡Ù¤Î¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Î¥¢¤¬±¢ËÅ¤ä¸¢ÎÏÁè¤¤¤¬±²´¬¤¯µ®Â²¼Ò²ñ¤ò¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ½¾¤¨¤¿Éô²¼¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯Æ²¡¹¤¿¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤Ï¡¢²Î¤¤¼ê¤Î¾¯½÷¡¦¥¢¥ê¡¼¥Á¥§¡ÊCV¡§µÌ°Éºé¡Ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¶ø¤ä¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡ØYou'll Be In My Heart¡Á¤½¤Ð¤Ë¡Á¡Ù¤ò¿¤Ó¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÎÉ±¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Èà½÷¤Î»Ñ¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ®Â²Å¾À¸ ¡Á·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸¤Þ¤ì¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë¡Á¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë24»þ00Ê¬¤è¤êTOKYO MX¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡£BSÆü¥Æ¥ì¡¢AT-X¤Ç¤â½ç¼¡ÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊC¡Ë»°ÌÚ¤Ê¤º¤Ê¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¿µ®Â²Å¾À¸À½ºî°Ñ°÷²ñ
