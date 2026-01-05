¶¦Æ¯¤É×ÉØ¡ÊÉ×32ºÐ¡¦ºÊ30ºÐ¡Ë¤¬¿·NISA¡ÈÂè2¾Ï¡É¤ò»È¤¦¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡© ¼ãÇ¯¡¦»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥ï¥±
Âè2¾Ï¡Ö¿·NISA¡×¤È¤Ï¡©
NISA¤È¤Ï¡Ö¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤¬°ìÄê¤ÎÀ©¸Â¤Î¤â¤ÈÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
NISA¤Ï2014Ç¯¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂè2¾Ï¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¿·NISA¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NISA¤È¡Ö¿·NISA¡×¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢Èó²ÝÀÇÊÝÍ´ü´Ö¤¬Ìµ´ü¸Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎNISA¤Ç¤ÏÈó²ÝÀÇÊÝÍ´ü´Ö¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ËÇäµÑ¤ä°Ü´É¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿·NISA¡×¤Ç¤Ï´ü¸Â¤ò°Õ¼±¤»¤º¤ËÈó²ÝÀÇ¤ÇÅê»ñ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ýºÂ³«Àß´ü´Ö¤ËÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÍ»Ä£¤ÎNISAÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤òÊ»ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¦Ç¯´ÖÅê»ñÏÈ¤¬ºÇÂç¤ÇÇ¯´Ö360Ëü±ß¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿
¡¦Èó²ÝÀÇÊÝÍ¸ÂÅÙ³Û¤¬ºÇÂç1800Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¤¦¤ÁÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ï1200Ëü±ß¤¬¾å¸Â¡Ë
¡Ö¿·NISA¡×¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½»¤à18ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤À©ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿·NISA¡×¤Î³èÍÑÊýË¡
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö30Âå¤Î¶¦Æ¯¤»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¡×¤¬¡Ö¿·NISA¡×¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¿·NISA¡×¤Ç¤Ï¡¢1¿Í¤¢¤¿¤êºÇÂç1800Ëü±ß¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤ÇÅê»ñ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ö¿·NISA¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢À©ÅÙ¾å¤Ï¹ç·×¤ÇºÇÂç3600Ëü±ß¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇÏÈ¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î²È·×¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ù½Ð¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤Î¹ØÆþÈñÍÑ¤ä¼Ö¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨ÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ï¡¢¿ôÇ¯°ÊÆâ¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¿·NISA¡×¤ÏÄ¹´ü±¿ÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿À©ÅÙ¤Î¤¿¤á¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë»È¤¦Í½Äê¤Î¤¢¤ë¤ª¶â¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤¹¤È¡¢¸µËÜ³ä¤ì¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤Î¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤Ê¤É10Ç¯°Ê¾åÀè¤Î¶µ°é»ñ¶â¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö¿·NISA¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¼ýÆþ¤Ï¡¢¼Ö¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤äÀ¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¤Ê¤É¡¢Èæ³ÓÅªÁá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»È¤¦²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë»Ù½Ð¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢²È·×Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¶µ°éÈñ¤äÀ¸³èÈñ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Á¡¢²È·×¤ËÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢É×ÉØ2¿Í¤È¤â¡Ö¿·NISA¡×¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â°ì°Æ¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤«¤é¡ÖÉ×ÉØ¤ÇËþ³ÛÅê»ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²È·×¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¡Ö¿·NISA¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿·NISA¡×°Ê³°¤Ç»Ò°é¤Æ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Î½àÈ÷ÊýË¡
»Ò°é¤Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤ä³Ø»ñÊÝ¸±¤Î³èÍÑ¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ùÆ¸¼êÅö¤Ï3ºÐÌ¤Ëþ¤¬1¿Í¤¢¤¿¤ê·î³Û1Ëü5000±ß¡ÊÂè3»Ò°Ê¹ß¤Ï3Ëü±ß¡Ë¡¢3ºÐ°Ê¾å¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê·î³Û1Ëü±ß¡ÊÂè3»Ò°Ê¹ß¤Ï3Ëü±ß¡Ë¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸·î¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ùµë³Û¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃùÃß¤·¤¿¾ì¹ç200Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤òÀ¸³èÈñ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤º¤ËÃù¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ëºÝ¤ÎÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³Ø»ñÊÝ¸±¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Ø»ñÊÝ¸±¤ÎÆâÍÆ¤äÊÖÌáÎ¨¤Ê¤É¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬0ºÐ¤Î¤È¤¤Ë³Ø»ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢·î1Ëü±ß¤º¤ÄÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë200Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤ä³Ø»ñÊÝ¸±¤ò¡Ö¿·NISA¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É×ÉØ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¿·NISA¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈºÇÂç3600Ëü±ß¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤ÇÅê»ñ¤Ç¤¤ë
¡Ö¿·NISA¡×¤È¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤¿NISA¤Î¡ÖÂè2¾Ï¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Èó²ÝÀÇÊÝÍ´ü´Ö¤¬Ìµ´ü¸Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤äÈó²ÝÀÇÊÝÍ¸ÂÅÙ³Û¤¬ºÇÂç1800Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎNISA¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¿·NISA¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç3600Ëü±ß¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤ÇÅê»ñ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ùÆ¸¼êÅö¤ä³Ø»ñÊÝ¸±¤Ê¤É¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¿·NISA¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¶âÍ»Ä£ NISAÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È NISA¤òÃÎ¤ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー