実話を基にした映画「ビリギャル」（２０１５年）のモデルとなった小林さやかさん（３７）が５日、自身のインスタグラムで第１子妊娠を報告した。

「【新年のご挨拶とご報告】明けましておめでとうございます ２０２５年は起業という大きな一歩を踏み出した年でした。素晴らしい仲間たちに恵まれ、自分の想いがサービスとなり、誰かの元へ届く喜びを噛み締めた、忘れられない一年となりました」と書き出し、「そして２０２６年。私にとって、もう一つ人生をかけた新しい冒険が始まる年になりそうです 現在、新しい命を授かっています」と公表。

「もうあと少しで会えそうな感じです（私に似てせっかちなのか早くなりすぎそうになって先日緊急入院、現在は自宅にて安静中です）」と明かした。

「学び、挑戦し、自分をアップデートすることが楽しくて夢中で走ってきましたが、『親になる』という未知の経験を通して、また新しい景色が見られることが今からすごく楽しみです。これから起こる変化や葛藤、喜び。その全部を、私らしく楽しんでいけたらと思っています」とつづり、「お仕事に関しては、周りの皆さんに支えていただきながら、体調を優先し、無理のない範囲で精一杯取り組んでまいります。みなさまにとって本年が、愛にあふれた素晴らしい１年となりますように 今年もどうぞよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。

ポッドキャスト番組「ＡＧＡＬ ＴＡＬＫ」でも「おなかに赤ちゃんがおりまして、今年の割と早めに産まれてくる予定でございます」と報告。切迫早産で入院していたと明かし、現在は安静にしているという。「私はお母さんになるのが夢でしたので、楽しみにしております」と語った。

また「一応言っとくと、前の夫とはまったくかぶっておりません」と説明。２４年５月に離婚を公表しており、「（離婚した）そのあとに今のパートナーにお目にかかったということ」と話した。

小林さんは、ベストセラー本「学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶應大学に現役合格した話」で話題になり、１５年の「映画 ビリギャル」のモデルにもなった。２２年秋からはコロンビア大学の教育大学院で学び、２４年５月に「コロンビア大学教育大学院に卒業しました」と報告した。私生活では２０年９月にエンジニアの男性と結婚したことを発表。２４年５月に自身の「ｎｏｔｅ」で「今年の１月に夫とお別れをした」と離婚を報告していた。