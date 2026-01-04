¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¿ÀÂ¼¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÎÉ¤¤µ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡ª¡×ÆüÆ£»Ø´ø´±¤Î¡È¾ðÇ®¡É¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£Ç®¤¯³Ú¤·¤¯²áµîºÇ¹â¤Ø¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Ë¤â¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¡£ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤òÎ¨¤¤¤ëº´Æ£µ±¾¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¡¡ÆüÂçÆ£Âô¤Ï£±·î£²Æü¤Ë¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢£³²óÀï¤Ç¡¢À»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤ÈUvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¤ÇÂÐÀï¡£Á°È¾30Ê¬¤ËÌî¸ý·Ä¿Í¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¸å¡¢°ìÅÙ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¿ù粼ËüÂÙ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¡¢ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£´ÆÆÄ¤ÏÀ»ÏÂ³Ø±àÀï¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÊÑ¹¹¡£Ìî¸ý¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÀèÈ¯¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É·û¹ä»á¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÃæÂ¼Î¶¹ä¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ÖÌî¸ý¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ÃæÂ¼¤Î¤¢¤¢¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÎÏ¤â¤½¤¦¡£¸òÂå¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´Þ¤á¤Æ´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤³¤¦Åê¤²¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÎÉ¤¤µ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡ª¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡½à¡¹·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤Ç¡¢º£Âç²ñ¶þ»Ø¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à¡£Ï¯¤é¤«¤Ê¤¬¤é¶¯¤¤¾ðÇ®¤ò»ý¤Ä47ºÐ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·è°Õ¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¿ÀÂ¼¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç£±¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤ë¿Í¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡¢´¶Æ°¤ä³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È¡¢¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüÂçÆ£Âô¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¤È¤Î¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÀ©¤·¡¢2014Ç¯ÅÙ¤ËµÏ¿¤·¤¿²áµîºÇ¹â¤ÈÊÂ¤Ö¥Ù¥¹¥È£´¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ë¤«¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢º´Æ£´ÆÆÄ¤«¤é¤É¤ó¤ÊÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤«¡£»î¹ç¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¹À¥¤¹¤º¡¦¥¬¥Ã¥¡¼¡¦±ÊÌî²ê°ê¡¦Àî¸ý½ÕÆà¡ª ½éÂå¤«¤éºÇ¿·21ÂåÌÜ¤ÎÃÓÃ¼°É»ü¤Þ¤Ç¡ÖÁª¼ê¸¢¡¦ÎòÂå±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
