◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

10区を託された駒澤大学のエース・佐藤圭汰選手(4年)は、1時間7分31秒の区間新記録タイムで、区間賞を獲得しました。

7位でタスキを受けた佐藤選手は、鶴見中継所で1分13秒あった城西大学との差を13.3キロ地点でひっくり返し、6位に浮上。1時間07分31秒の力走で、10区の区間新記録を樹立しました。

前年には7区を走り区間新記録をたたき出していた佐藤選手。2年連続の区間新の走りについては「チームがちょっと苦しい流れとなってしまって。でも自分のところで最後、区間賞・区間新を取って『終わりよければ全てよし』って自分の中で思っていたので、最後4年生の意地を少しは見せられたかなと思う。最低限いい走りができてよかった」と語ります。

この4年間ではケガにも苦しめられた佐藤選手。1か月前にも大腿骨(だいたいこつ)の疲労骨折に見舞われていたといいます。急ピッチの調整には「2週間ちょっとで合わせる形となってしまって、本当に不安で仕方なかった」と振り返り、体のコンディションも5割程度だったことを明かしながらも「この9区間の9人だけじゃなくて、チームの全員、チームの関係者の方々全員が、自分のことを思って最後まで支えてくださった。しっかりとその借りを返そうと思って、しっかり一生懸命走って最低限恩返しができる走りができた」と納得の表情と見せました。

これで4年生最後の箱根路を終えた佐藤選手。後輩へ向けては「この悔しさっていうのを1年間しっかり持ち続けて、来年リベンジするっていう気持ちを持って、この1年間しっかり練習に励んで、強い駒澤をもう1度見せられるように1年間頑張ってほしい」と呼びかけました。