2026年は『ウルトラマン』地上波放送60周年、『仮面ライダー』地上波放送55周年の節目の年となる。自叙伝『ウルトラマンになった男』でも知られる俳優でスーツアクターの古谷敏氏と、『仮面ライダー』の本郷猛役をつとめた藤岡弘、氏による、二大ヒーロー夢の初対談をお届けする。【全3回の第1回】

【アザーカット】迫力抜群のふたり 夢の初対談にのぞんだ古谷敏氏と藤岡弘、氏

茶の間を魅了する怪獣とのアクション

藤岡：先輩、おめでとうございます。2026年は『ウルトラマン』地上波放送開始60周年！

古谷：いやいや、『仮面ライダー』も地上波放送55周年じゃないですか。

藤岡：実は『仮面ライダー』の放送開始直前に、先輩とはお目にかかっているんですよね。

古谷：藤岡さんの当時の事務所だったかな。僕が所用で訪ねた際、目が澄んだ青年がいて。挨拶を交わしたあと、高揚した面持ちで「今度、特撮のアクション作品に出演できるかもしれないんです」と、挨拶してくれたのを覚えていますよ。その作品が『仮面ライダー』だったんだね。

藤岡：あのときは緊張しました。なにせ『ウルトラマン』といえば、社会現象にもなった巨大ヒーロー作品でしたし。

古谷：リアルタイムで観てくれていたの？

藤岡：それが貧乏な役者の卵だったので、住んでいた四畳半のアパートの部屋には、テレビがなかったんです（笑）。それでも打ち合わせ場所などにあったテレビで、運よくウルトラマンの雄姿を観ることはできていました。それにしても、先輩は凄いです。巨大ヒーローの前例がない時代に、茶の間を魅了する怪獣とのアクションを繰り広げ、先駆者としての立場を確立させたわけですから。

古谷：藤岡さんも目を見張るアクションを魅せてくれていましたよね。初めて『仮面ライダー』を観たときに、これほどしなやかにヒーローを演じられる役者がいるんだ、と胸がざわつきました。そんな2人が……。

藤岡：気がつけば、60年と55年（笑）。

古谷：思うに、それぞれの生みの親が僕たちへ語りかけてくれた言葉が、ここまで導いてくれたんじゃないですか。

「ヒーローは死んではいけない」

古谷：なんでも『仮面ライダー』の生みの親である石ノ森章太郎先生は、藤岡さんに「仮面ライダーは死なない」とおっしゃったとか。

藤岡：ええ。それまでの私は、どうやって本郷猛の最後を迎えるべきか悩んでいたんです。そこで石ノ森先生に相談すると「何を言っているんだ、仮面ライダーは死なないんだよ」と叱咤されたんです。そう言われたとき、これはとんでもない宿命を背負わされたなって思いましたね。

古谷：ヒーローは死んではいけない――。その言葉は重いですよ。

藤岡：でもあるとき、『仮面ライダー』を応援してくださっている親子に出会って先生の言葉の意図がわかったんです。お父さんは、自分の父親から「正義の意味を学ぶために『仮面ライダー』を観なさい」と言われていたようで、彼もまた、自分の息子と一緒に『仮面ライダー』を楽しんでくれている。3代にわたって愛してくれていたんですね。そして5歳くらいの息子さんがトコトコと私に近づいてきて「本郷さん、頑張ってください」と握手を求めてきました。私はしゃがみ込み、息子さんと同じ目線で「ありがとう」と言い、彼の頭をくしゃくしゃ撫でながら、私は死にゆく覚悟より、生き抜く覚悟を選んだのです。

古谷：素敵な話だね。

藤岡：その瞬間、ああ、石ノ森先生がおっしゃった「仮面ライダーは死なない」というのは、こういうことだったのかと理解できました。人の正義や勇気はヒーローが死なないことによって綿々と継承され、受け継がれていくのだな、と。

（第2回につづく）

【プロフィール】

古谷敏（ふるや・びん）／1966年『ウルトラQ』（ケムール人役）出演を経て、同年『ウルトラマン』のスーツアクターに抜擢。近著に『60年目のスペシウム光線』（共著、小社刊）。2026年1月10日に池袋HUMAXシネマズにて前田日明氏とのトークイベントを開催。

藤岡弘、（ふじおか・ひろし、）／1965年、松竹映画にてデビュー。1971年『仮面ライダー』の主演で一躍人気俳優に。主演、出演作多数。次女の天翔天音が2026年1月配信予定の『仮面ライダーアインズwithガールズリミックス』（東映特撮ファンクラブ）で主演を務める。

取材・文／佐々木徹 写真／藤岡雅樹

※週刊ポスト2026年1月2・9日号