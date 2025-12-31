RADWIMPS¸µ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¬ÅÜ¤ê¤¢¤é¤ï¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ê½êÌá¤ë¤Ê¤é¥¬¡¼¥·¡¼¤È·ºÌ³½ê¤¤¤¿Êý¤¬...¡×¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRADWIMPS¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î·¬¸¶¾´¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î30Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ø¤Î»×¤¤¤òX¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê²áÂçÉ¾²Á¤·¤¹¤®¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×
24Ç¯10·î17Æü¤ËRADWIMPS¤«¤éÃ¦Âà¤·¤Æ¤¤¤¿·¬¸¶¤µ¤ó¡£Ã¦Âà¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¹Í¤¨Êý¤äÁÛ¤¤¤ËÁê°ã¤¬À¸¤Þ¤ì¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢·¬¸¶¤µ¤ó¤ÏÃ¦Âà¸å¤ËX¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓRADWIMPS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
25Ç¯1·î13Æü¤Ë¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼1¸ø±é¤¢¤¿¤ê¤Î¥®¥ã¥é¤¬¾¯¤Ê²á¤®¤ÆÂÎÄ´°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£±¿ÎÉ¤±¤ì¤Ð¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ç1Æü¤Ç²Ô¤²¤ë³Û¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¡£2·î17Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Á¡×¤ò¼«¾Î¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¥®¥¿¡¼¤È¥É¥é¥à¤È¥Ù¡¼¥¹¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¢¤ë¡ª¡¡²ÎÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤³Ú´ïÂâ¤À¤±¤Î¤ä¤Ä¤â½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
19Æü¤Ë¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë¤â¤È¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤òÈÜ²¼¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤ß¤ó¤Ê²áÂçÉ¾²Á¤·¤¹¤®¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¥³¥í¥Ê¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÃÑ¤«¤«¤º¤Ë¤¹¤ó¤À¤·¡¡ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ¾¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¿¹ñ·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤·¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤Éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¶¤¬Ã¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤¬20Ç¯¶á¤¯¤Î³èÆ°¤ÇÍ£°ìºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î°Õ»×É½¼¨¤À¡×
·¬¸¶¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¡¦RADWIMPS¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢27Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖRADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ë¡¢15Ç¯9·î¤«¤éÌµ´ü¸ÂµÙÍÜ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡¼¤Î»³¸ýÃÒ»Ë¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£
¶ÚÆù¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¤Ë¤è¤ê¿ÈÂÎ¤ò»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¥º¡¦¥¸¥¹¥È¥Ë¥¢¡×¤ÎÈ¯¾É¤òÍýÍ³¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿»³¸ý¤µ¤ó¤À¤¬¡¢À¼¤Ç¥É¥é¥à¤òÌÄ¤é¤¹¡ÖVXD¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Î±éÁÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¸å¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö·¬¸¶¾´»á¤Ë¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ4¿Í¤Î»Ñ¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£·¬¸¶¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤¢¤ä¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤¬Ã¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤¬20Ç¯¶á¤¯¤Î³èÆ°¤ÇÍ£°ìºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î°Õ»×É½¼¨¤À¡£¤¢¤ó¤Ê½êÌá¤ë¤Ê¤é¥¬¡¼¥·¡¼¤È·ºÌ³½ê¤¤¤¿Êý¤¬ÀäÂÐ¤¿¤Î¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö·ù¤¤¤À¤±¤É¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤Æ¹Ó²Ô¤®¤¸¤ã¡×
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¼«Ê¬È´¤¤Ç¤â³èÆ°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬²áµî¶Ê¤ÎºÆÀ¸¿ô¤â²Ô¤²¤ë¤·¼ýÆþ¤â°ÂÄê¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö±ê¾å¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¸þ¤³¤¦¤â²¶¤¬µï¤Ê¤¤Êý¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯²»³Ú¤¬¤Ç¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¶Ê¤â¤Ç¤¤Æ²Ô¤²¤Æ»öÌ³½ê¤â°ÂÄê¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ð¥ó¥É¤Î¿·¶Ê¤¬Ä°¤±¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¤ß¤ó¤Êwin-win¤ÎÀïÎ¬ÅªÅ±Âà¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é·ù¤¤¤À¤±¤É¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤Æ¹Ó²Ô¤®¤¸¤ã¡×¡¡
·¬¸¶¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î°Õ»×É½¼¨¤Ã¤Æ»ö¤Ï·¬¤µ¤ó¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡¢¡¢¡¢¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¨¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡ª¡¡¤¢¤ó¤Ê½ê¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤Î¾Ð´é¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¤½¤¦¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡Ö²Ô¤²¤ë²Ô¤²¤Ê¤¤¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¤¤Ê¤¤RADWIMPS¤ÏÀ¸Õª¤òÈ´¤¤¤¿À¸Õª¾Æ¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ê¤Î¤è¡×¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¡¡
¤Ê¤ª¡¢·¬¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¯¤ï¤Á¤ã¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ã¤Æ¤Þ¤¸¤Ç0¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö0.0¥ß¥ê¤À¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£