今回は、結婚後モラハラが目立つようになった夫を黙らせたエピソードを紹介します。

「俺は一家の大黒柱だ！」と偉そうに言う夫に…

「仕事で知り合った男性と付き合い始め、プロポーズされて結婚。ここまではよかったのですが、結婚して早々に夫はこれまで猫をかぶっていたことが判明したんです。

というのも、結婚するまでは夫はとにかく優しかったんですが、結婚初日から『早く飯作れよ』『俺は家事やんないから』『共働きでも家事は女の仕事だろ？』『共働きって言ってもお前、どうせたいして稼いでないだろ？』『俺は一家の大黒柱だ！』と、立て続けにモラハラ発言をしてきたからです。

そこで私は夫に自分の給与明細を見せました。すると夫はぎょっとした顔をして、黙り込んでいました。たぶん私は夫より収入が多いので、そのせいだと思いますが」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年4月）

▽ でもかりに夫の方が収入が多いとしても、だからって「家事をやらない」言い訳にはならないですよね。まだ新婚とのことで、これからが心配ですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。