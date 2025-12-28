¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÖÃÏ²¼³ÊÆ®µ»¡×¤Ë½Ð¤ë¿Í¡¹¡Ä¡ª½Ð¾ì¤¬¿¦¾ì¤Ë¥Ð¥ì¤¿¡Ö¾ÃËÉ»Î¡×¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î½èÊ¬¡×
ÃÏ²¼³ÊÆ®µ»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBreakingDown¡×¤Î¿Íµ¤¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÃÏ²¼³ÊÆ®µ»¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬¤Ë¤ï¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¼Â¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡ÖÃÏ²¼³ÊÆ®µ»¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¡¢ËÌ´ØÅì¤Î°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÌó20Ç¯Á°¤ËÃÏ¸µ¤Î¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Ë¤è¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¿»Æ©¤·»Ï¤á¤¿¡£
ÃÏ²¼³ÊÆ®µ»¤È¤ÏÈó¸ø¼°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë³ÊÆ®µ»¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï³«ºÅ¤ÏÉÔÄê´ü¡¢³«ºÅ¾ì½ê¤Ë¤â·è¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¯½Ð¾ì»ñ³Ê¤â¼«¸ÊÀÕÇ¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐÀï¥ë¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÉÔÌÀÎÆ¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ï1Ëü±ß¡Á¤Ç¾å¸Â¤Ï¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢½Ð¾ì¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾Þ¶âÌÜÅö¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡ÖÏÓ»î¤·¡×¤ä¡ÖÇäÌ¾¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡ØÃ¯¤¬°ìÈÖ¶¯¤¨¤«·è¤á¤è¤¦¤¼¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤ÏÃÏ²¼³ÊÆ®µ»¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿A»á¡Ê40Âå¡Ë¡£
¤½¤Îº¢A»á¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡¢Ë½ÁöÂ²¤äÈ¾¥°¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Î´Ö¤Ç¡Ö·ö²Þ¾åÅù¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¾ï¤Ë°ì¿¨Â¨È¯¾õÂÖ¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÆþ¤ìËÏ¤ò¸«¤»¹ç¤¦¤³¤È¤¬¹ç¿Þ¤È¤Ê¤ê¡¢Ï©¾å¤À¤í¤¦¤¬Å¹¤ÎÃæ¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ë¥Ð¥È¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç½»Ì±¤äÃÏ°è¤È¤Î³Î¼¹¤¬¿¼¹ï²½¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤ä¤ë¤ó¤Ê¤é¡¢ÃÏ¸µ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ì¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇÃÏ²¼³ÊÆ®µ»¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£È¯µ¯¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¾¦Çä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼£°Â¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Åö½é¤Ï½ã¿è¤ËÏÓ»î¤·¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢È¿¼Ò²ñÀªÎÏ¤Î»ñ¶â¸»¤Ë¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÒ¤±»ö¤È¤·¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢A»á¤Ï¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ÂºÝ²¶¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï15Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¿§¡¹¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÃÏ²¼³ÊÆ®µ»¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿4¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
Æ®¤¤¤¿¤¯¤Æ¥¦¥º¥¦¥º¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉ»Î
¤Þ¤º°ì¿ÍÌÜ¤Ï¡¢¡Ö»²Àï¤¬¥Ð¥ì¤ÆÄ¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¾ÃËÉ»Î¡×²¬ÅÄ¿¿¿Í¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¡£
ÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢ÂÎÎÏ¤Ë¤â¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¿¿¿Í¤µ¤ó¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¾ÃËÉ»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾ÃËÉ»Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²Ð»ö¤è¤êµßµÞ¤Î½ÐÆ°¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÌ¿µß½õ¤Î¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¸Ø¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»ÈÌ¿´¶¤Ë¤«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀºÎÏÅª¤ËÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿¿Í¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÊªÂ¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¾®³ØÀ¸¤«¤é½ÀÆ»¤ä¶õ¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¾ÃËÉ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â·ó¤Í¤Æ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤â»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ®¤¤¤¿¤¯¤Æ¥¦¥º¥¦¥º¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤½¤ó¤Ê¿¿¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢»î¹çÃæ¤Ë°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¤ËÎ©¤Á¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÏ²¼³ÊÆ®µ»¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¡£
¡Ö»î¹ç¤Ï¥Î¡¼¥ë¡¼¥ë¡¢¼ê²Ã¸º¤Ê¤·¡£¤µ¤é¤Ë¿È¸µ¤òÌÀ¤«¤µ¤º¤Ë»²Àï¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
4¥õ·î¸åÁá¤¯¤â¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤¿¿¿¿Í¤µ¤ó¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Î¸µË½ÁöÂ²¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Î°ìÈÖ·ù¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÃË¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
·ë²Ì¤Ï¿¿¿Í¤µ¤ó¤Î°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ã¿è¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î°¤òÀ®ÇÔ¤·¤¿¡ª¤ß¤¿¤¤¤ÊÃ£À®´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡Ê»²Àï¤¬¡Ë¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿¿¿Í¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ôÆü¸å¤Ë¾å»Ê¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢´Î¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÃÏ²¼³ÊÆ®µ»¤Ë»²Àï¤·¤¿¤Î¤¬¥Ð¥ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ÑµÒ¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞËÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤âÉû¶È¤Ë³ºÅö¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤è¤ê»ÔÌ±¤Î¼êËÜ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¾ÃËÉ»Î¤¬È¿¥°¥ì¤¬¤é¤ß¤Î²ø¤·¤²¤Ê³ÊÆ®µ»¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ÎÆü¤«¤é¼«Âð¶à¿µ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¿¿¿Í¤µ¤ó¤ÏÆóÅÙ¤È¾ÃËÉ½ð¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÄ¨²üÌÈ¿¦¤Ç¤¹¡£ºÊ¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¹æµã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
·ëº§5Ç¯ÌÜ¡£É×¤Î»²Àï¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÊ¤ÏÆó¿ÍÌÜ¤òÇ¥¿±Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¸³è¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿ºÊ¤Ï»Ò¤É¤â¤òÂÄ¤í¤¹¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦6¥õ·î¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¤¤¦»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÂç»ö¤Ê²æ¤¬»Ò¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉ¬»à¤ËÀâÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Û¤É¼«Ê¬¤Î¥Ð¥«¤µ²Ã¸º¤ò¼ö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤Î¸åºÊ¤Ï¼Â²È¤«¤é±ç½õ¤ò¼õ¤±¤ÆÌµ»ö½Ð»º¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸³è¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆü¸Û¤¤¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç²¿¤È¤«¿©¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ºß¤ÏÃÎ¿Í¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¡¢²ÈÂ²4¿ÍÊ¿²º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿¿¿Í¤µ¤ó¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ï°¤¤Ì´¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸åÇÚ¤ÎµØ¡×¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë
ÃÏ²¼³ÊÆ®µ»¤Î»²Àï¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×ÃËÀ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤ë¡£
¸µÅÚÌÚºî¶È°÷¤Î¾®ÃÓ½¼¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤À¡£
¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Ï7Ç¯Á°¤ËÃÏ²¼³ÊÆ®µ»¤Ë»²Àï¡£4ºÐÇ¯²¼¤ÎÆ±¶È¼Ô¤ÈÂÐÀïÃæ¡¢¸åÆ¬Éô¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê²¥¤é¤ì¤Æ¼º¿À¡£¥¯¥âËì²¼½Ð·ì¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾ã¤¬¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÉ×¤Ï¼ã¤¤º¢¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿¥ä¥ó¥¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½¢¿¦¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï»ä¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ¯¤¼Ô¤ÎÎÉ¤¤É×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê½¼¤µ¤ó¤¬ÃÏ²¼³ÊÆ®µ»¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸åÇÚ¤¬»î¹ç¤ËÉé¤±¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤âÁê¼ê¤¬³ä¤ÈÈÜ¶±¤Ê¼ê¤ò»È¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢µã¤¤¤Æ²ù¤·¤¬¤ë¸åÇÚ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ø²¶¤¬µØ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÅöÁ³¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¡£
¡Ö¤â¤·¥±¥¬¤Ç¤â¤·¤¿¤é»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥¤¥¤Ç¯¤ò¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬¡¢½¼¤µ¤ó¤Ï¶¯°ú¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»î¹ç²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤«¤éµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÂ±¡¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿»þ¡¢É×¤Ïºª¿ç¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤Î¤Þ¤ÞÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤µ¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÁÉÀ¸¤·¤Æ¤â¾ã¤¬¤¤¤¬»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢½¼¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¤Ò¤É¤¯¼è¤êÍð¤·¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é»à¤Ë¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ë½¼¤µ¤ó¤ËÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµÁÊì¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
10Æü¤Û¤É¤·¤ÆÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿½¼¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´éÌÌ¤È±¦È¾¿È¤ËËãáã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
½¼¤µ¤ó¤Ë¤ÏÊÝ¸±¶â¤â¤ª¤ê¤º¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·ÐºÑÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿°ì²È¤Ï¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤òÇäµÑ¤·¡¢½¼¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤¬À¸³è¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬É×¤ò²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÉé¤±¤óµ¤¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò´èÄ¥¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁê¼ê¤¯¤é¤¤¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëãáã¤Î¤»¤¤¤Ç¤¦¤Þ¤¯²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢É×¤¬»à¤Ì¤Û¤É¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¾õ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
É®¼Ô¤Ï½¼¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½¼¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤ò»Ï¤á¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â°ÂÅÈ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
