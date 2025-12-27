ダイアン津田、“K-POPアイドル”にゴイゴイスー使用料要求→“返し”に絶賛 共演にファン歓喜「成功したオタクすぎる」
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が27日、自身のYouTubeチャンネル『ダイアン津田のゴイゴイスーチャンネル』を更新。韓国の10人組グループ・TREASUREのメンバーがゲスト出演した。
【動画】ダイアン津田、“K-POPアイドル”にゴイゴイスーを伝授
津田は「avexからお呼びがかかる。わけがわからないですけど」と恐縮しながら、avexに来社。ゲストとしてTREASUREのヨシ、ジョンウ、ジョンファン、ジフンが登場した。
特に、メンバーのジョンウは長年、ライブで「ゴイゴイスー！」を連呼し続けてきた生粋の津田ファン。ヨシから「自分のギャグみたいに（やっている）」と指摘されると、津田は「1回につき、2、3万円くらい…」と提案した。すると、ジョンウは「スーを差し上げます！」と代わりにスーを差し上げ、津田は「ナイス！」とジョンウのバラエティースキルに満足げだった。
そして、津田は「TREASUREをめちゃくちゃ応援する」と宣言。ライブに見に行きたい、自身の番組に出演してもらいたいことを伝え、仲を深めた。
2人の共演に視聴者からは「やっと会えたんだ」「ジョンウ、成功したオタクすぎる」「津田さん、ありがとう」「めちゃくちゃにうれしい」「神コラボすぎ」といった声が寄せられている。
