ÅìÌî¹¬¼£¡¡Àé¸¶¤»¤¤¤¸¤Î°ÛÍÍ¤Êà¶á±ÆáÊó¹ð¡ÖÀµºÂ¤·¤Æ´ÝË·¼ç¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¼ü¿Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤¬£²£¶Æü¹¹¿·¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£àÉÔ¾Í»ö·Ý¿Íá¤Î¶á¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡¢¡ÖÅìÌî¤µ¤ó¤Ï´íµ¡»¡ÃÎÇ½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤³¤ó¤µ¤ó¤È¤«¡ÊÀé¸¶¡Ë¤»¤¤¤¸¤µ¤ó¤ÏÆÍ¤Êü¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¡ØÅÔ»ÔÅÁÀâ¡Ù¡Ê¤Î¼ýÏ¿¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤»¤¤¤¸¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤»¤¤¤¸¤Î³Ú²°¤Ë¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£¤Û¤ó¤Ê¤éÇö°Å¤¤Ãæ¤Ë¤»¤¤¤¸¤¬°ì¿ÍÀµºÂ¤·¤Æ´ÝË·¼ç¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¼ü¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¤ªÁ°Âç¾æÉ×¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ä¤¢¤¤¤Ä¥Û¥ó¥Þ¤Ø¤¿¤¯¤½¤ä¤Ê¡Ø¤Ï¤¤¡©¡¡²¿¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡£¤³¤Î´ü¤ËµÚ¤ó¤Ç¡¢Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÀèÇÚ¤Ë¡Ø²¿¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡£¡Ø²¿¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ä¤Ê¤¤¤è¡£¤½¤³¤Ï¡Ø·»¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¡ØËÍ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¸À¤¨¤Ð¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤¤¤Ä²¿¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢»Å»öÂç¾æÉ×¤«¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¤²á¤®¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡ØÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡Ù¡£Âç¾æÉ×¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¤ÈÓÞ¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¶â¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤³¤ó¤À¤±³§¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤«¤«¤Ã¤Æ¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤´ËÜ¿Í¤Ï¡ØÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ù¡£¡Ø»Å»ö¤Ê¤¤¤ä¤í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¡Ä¤¤¤ä¤Ê¤¤¤ä¤í¡ª¡¡¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤È¤Í¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ÏµÍ¤á¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤ë¤«¤é¡×¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡£
¡¡¤»¤¤¤¸¤Î¼ýÆþ¸»¤È¤·¤ÆÎÉ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¹Ö±é²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤Î¹Ö±é¤«¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¤»¤¤¤¸¤ÎÏÃ¡¢Ê¹¤¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¶â¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¡ØÅÔ»ÔÅÁÀâ¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤ë¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡ÖÅÝ¤ì¤ëÀ£Á°¤Î¿Í¡¢¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤¹¤ó¤Í¤ó¤Æ¡£¥®¥ê¥®¥ê¤ä¡£¤¢¤È¥Á¥ç¥ó¤È²¡¤·¤¿¤é¡¢¥¬¥¿¥¬¥¿¥¬¥¿¥¬¥¿¡Ä¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤»¤¤¤¸¤Ï£··î£±£¸Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿²Ï¹çÍªÍ´¸ÍÅÄ»ÔµÄ¤È¤ÎÂÐÃÌÆ°²è¤Ç¡¢¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ç¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Æ±»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤ªÁ°¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤ä¤Ã¤¿¤ä¤í¡©¡Ù¡Ø¤ªÁ°¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¥ª¡¼¥é¤¤¤«¤Ä¤¤¤¾¡Ù¤Ê¤É¤ÈÇÍÅÝ¤·Âç±ê¾å¤·¤¿¡£