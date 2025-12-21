斉藤光毅がレスター戦で今季2ゴール目を決めた

イングランド2部QPRは現地時間12月20日、チャンピオンシップ第22節でレスター・シティと対戦し、4-1で勝利した。

この試合でFW斉藤光毅が先制ゴールを決めた。

試合は前半2分、右サイドからのクロスに味方が合わせたがうまくボールに当たらず、ファーサイドにポジションをとった斎藤が頭で合わせて幸先よく先制ゴールを奪った。

QPRはその後、前半29分、33分、45分にゴールを奪い前半だけで4得点。後半に1点を返されたが、4-1で逃げ切った。斉藤はサイドだけでなく中央にポジションを取る場面もあり、幅広くプレーをした。

そのなかで、地元紙「West London Sport」が斉藤に「7」を与えて高評価。「先制点は幸運だった」としながらも、「全体的な貢献度は非常に重要なものだった」と称賛。「サイドでハードワークをこなし、常に危険なエリアへと侵入し続けていた」と全体的なプレーが評価された。

斉藤はレスター戦のゴールで今季リーグ戦2得点目。この勢いのまま2026年をむかえることができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）