ギコギコorゴシゴシしたら即終了!? 花王 マジックリンのライブ配信 「みんなでドキドキ！ショッピングLIVE」22日19時からスタート！
12月17日に公開されたマジックリンのWEB動画「#ゴシゴシはしません」がXで話題になっています。
“浴そうに一気にスプレーできて、こすらず30秒”でお風呂掃除が完了する「バスマジックリン エアジェット」シリーズを実演しているのは、「ギコギコはしません」でおなじみ実演販売士の福島豊さん。
本当にギコギコ…いや、ゴシゴシしなくても大丈夫なの？というのが気になるところ。そんな声に応えて、というわけなのか分かりませんが、12月22日（月）19時からは、ギコギコorゴシゴシしたら即終了!?「みんなでドキドキ！ショッピングLIVE」が行われるそうです！
このYouTube LIVEに出演するのも、もちろん福島豊さんと、ナレーターの石川小百合さん。「ギコギコorゴシゴシしたら即終了」とあって、少しでも長くLIVEを楽しませてもらいたいものですが…。花王マジックリンのツイートによると、どうやら福島さんを一躍有名にした「食パン」もスタンバイ中!?のようです。
果たして、どのくらいの時間「ギコギコ」or「ゴシゴシ」せずにLIVEが進むのか…はなはだ不安ですが、2人も「石川さんも助けてくださいね！」「頑張りましょう！」と、それなりに意気込んでいる様子。
番組は視聴者参加型で、生放送中の購入状況に応じてミッションが発動するのだとか。対象のバスマジックリンエアジェット除菌EXが表示価格から30％OFFで購入できるライブ配信限定のAmazonクーポンコードも用意され、オトクに購入できそう。でも、「ギコギコ」or「ゴシゴシ」してしまったら…。
気になる「みんなでドキドキ！ショッピングLIVE」は12月22日（月）19時から、花王 マジックリンのYouTubeチャンネル（www.youtube.com/@magiclean_jp）で開始予定。予測不能のLIVEは、ある意味この年末いちばんの必見コンテンツかもしれませんよ！
・配信日：2025年12月22日（月）19:00
・出演者：福島豊、石川小百合
・配信URL：https://youtube.com/live/7-3JAhui-zg
「公式がやりたい放題で笑うwww」
「シューーーーーで耐えられなかった」
「その割にはめっちゃネタこするやん…」
[PR企画 花王 × ライブドアニュース]