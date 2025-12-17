この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【ナノバナナPro超え?】世界ランク1位の画像生成AI「ChatGPT Images」の概要・無料で使う方法・活用事例・ナノバナナProとの比較！」と題した動画を公開。OpenAIが発表した最新の画像生成AIモデル「ChatGPT Images」について、その概要と使い方を解説した。



OpenAIは2025年12月17日、テキストからの画像生成や既存画像の編集が可能な最新AIモデル「ChatGPT Images」を公開した。このモデルは即日ChatGPTに実装され、無料ユーザーを含む全てのユーザーが利用可能である。



「ChatGPT Images」は従来のモデルと比較して、ユーザーの指示に忠実な画像を生成する能力が向上しているという。さらに、画像生成の速度は最大で4倍高速化されたと説明した。また、これまで難易度が高かった画像内に文字を挿入する性能も改善され、漢字やひらがな、カタカナといった日本語の表示にも対応できる点を特徴として挙げた。



その性能は外部機関からも高く評価されており、AIモデルの性能を測定する複数のランキングサイトで、Googleの画像生成AIモデル「Nano Banana Pro」を上回り1位を獲得しているという事実も紹介された。



「ChatGPT Images」は、ChatGPTのWebブラウザ版およびモバイルアプリから利用できる。ログイン後、画面左側のメニューから「画像」を選択すると専用ページに遷移し、テキスト入力や画像のアップロードによって、誰でも簡単に高度な画像生成・編集を行うことが可能だ。



従来の画像生成AIの性能を大きく超え、無料で利用できるようになった「ChatGPT Images」。この革新的なツールを、自身のクリエイティブな活動に活用してみてはいかがだろうか。