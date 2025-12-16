この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が3年目の壁を解説!『「NISAを始めて失敗したくない」という方は必見!2026年からの見直しポイントと解決策について紹介します!』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザー・鳥海翔氏が『「NISAを始めて失敗したくない」という方は必見!2026年からの見直しポイントと解決策について紹介します!』と題した動画を公開し、新制度が3年目を迎える節目における投資家の行動パターンに警鐘を鳴らした。



新制度が始まってから3年目となる時期は、多くの投資家が売却を選択する転換点となる。過去のデータでは投資信託の平均保有期間は約2.7年とされており、制度開始組が3年目前後で離脱する可能性は決して低くない。鳥海氏はこの傾向を「売りたくなる」という一言で表現し、その背景にある心理メカニズムに焦点を当てる。



行動経済学における損失回避の概念によれば、人間は利益の喜びよりも損失の恐怖を強く感じる。制度開始当初の好調な相場で資産増加を経験した投資家ほど、価格下落時には増加額を失う恐怖が冷静な判断を妨げ、売却という選択に走りやすくなる。



加えて鳥海氏は過信バイアスとSNSの影響を指摘する。好調な相場では誰が投資しても資産が増えるため、投資家は自身の能力を過大評価しがちである。さらにSNS上では刺激的な成功事例ばかりが拡散され、より短期的で投機的な投資手法が有効であるかのような錯覚が生まれる。しかし実証研究では、話題の銘柄に触れた投資家ほど売買回数が増え、結果としてリターンが低下する傾向が確認されている。



さらに鳥海氏が強調するのが入金力の壁である。制度開始から数年間は意欲的に投資枠を埋めてきた投資家も、3年目には資金繰りの限界に直面する。ここで投資を完全に停止してしまうと、習慣の再開は極めて困難となる。



これらの失敗要因に対し、鳥海氏が提示する解決策は明快である。それは「継続すること」、そして「売らないこと」に尽きる。投資額が減少しても、たとえ少額であっても、長期で継続すれば複利効果により大きな成果が得られる。売却という選択は将来得られるはずの利益を永久に失うことを意味する。相場の短期的な変動に惑わされず、10年後、20年後という長期の視点を持つことが、新制度で成功を収めるための核心である。