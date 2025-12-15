この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザー・鳥海翔氏が『書籍の増版が決定しました!視聴者様からの質問に答えつつ、増版について紹介します!』と題した動画を公開し、資産運用に関する視聴者からの質問に回答した。今回取り上げられたのは、口座の取り崩し順序と教育資金の扱いという2つの論点である。



第1の質問は、NISA口座と特定口座に同額の資産がある場合、どちらから取り崩すべきかというものだ。鳥海氏は先に特定口座から売却し、その後にNISA口座を売却する順序を推奨する。理由はシンプルである。特定口座は運用期間が長くなるほど利益が増え、それに伴い税負担も増大する構造を持つ。一方、NISA口座は利益がいくら増えても非課税であるため、長期保有するほど優位性が高まる。氏は具体例として、利益額の増加に応じて税額が膨らむ特定口座の性質を挙げ、税制や社会保険料の将来的な変更リスクも考慮すると、特定口座は早期に整理する方が合理的だと説明した。



第2の質問は、学資保険の満期金を学費に充てるべきか、それとも投資に回して奨学金を借りるべきかというものである。鳥海氏は、使う使わないに限らず奨学金は借りておくべきだと断言する。奨学金は金利が極めて低く、使わなかった場合は繰り上げ返済すればよいため、選択肢として確保しておく意義があるというのが氏の見解だ。



この議論の核心は「学費のために投資を止めてはいけない」という視点にある。鳥海氏は一定額を継続運用する場合と、一度使い切ってから積み立て直す場合とを比較し、前者の方が長期的に大きなリターンを生むことを示した。満期金を即座に教育資金へ充当すれば投資機会は失われるが、月々の支出として学費を賄いながら運用を継続すれば、複利効果を享受できる。氏はこの差を数値で示し、まとまった資金を投資に回し続けることの重要性を強調した。



さらに動画では、年金受給のタイミングに関する質問も取り上げられた。鳥海氏は「最もお得な受け取り方」を決めることは寿命が不明である以上不可能だと指摘し、手取り率や必要時期といった現実的な基準で判断することを提案している。繰上げ受給による減額と保険料負担の関係、あるいは労働収入がなくなる時期に合わせて受給を開始する考え方など、複数の視点を示した。



今回の解説は、目先の支出に囚われることなく資産形成を継続する重要性を浮き彫りにしている。低金利の制度を活用し、投資の機会損失を最小化する視点は、家計と教育資金の両立を図る者にとって参考となる論点を提供するものである。