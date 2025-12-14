アンミカ、美脚際立つ“大人ラブブ”コーデ披露「遊び心があって素敵」「ファー使いが上級者」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/14】モデルでタレントのアンミカが12月13日、自身のInstagramを更新。“大人ラブブ”をイメージしたコーディネートを投稿し、話題を呼んでいる。
アンミカは「衣装は遊び心コーデの回で、大人ラブブがイメージでした！」と、フジテレビ系「トークィーンズ」（毎週木曜23時〜）での衣装について言及。「今年旬なバーガンディカラーのファーコーデは、全て＠hmで揃えて」と明かし、ファージャケットにショートドレス、ファーブーツで美しい脚が際立つスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「美脚がまぶしい」「大人ラブブ最高」「バーガンディが似合いすぎる」「ファー使いが上級者」「遊び心があって素敵」「トークも面白かった」「姐さん流石です」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆アンミカ、美脚際立つ“大人ラブブ”コーデ披露
◆アンミカの“大人ラブブ”コーデに反響
